Норвежская лыжница стала первой женщиной, завоевавшей семь золотых медалей на зимних Олимпиадах

Норвежка Марит Бьорген сегодня, 17 февраля, стала чемпионкой Игр в Пхенчхане в составе эстафетной сборной своей страны, завоевав седьмое олимпийское «золото» в своей карьере. При этом 37-летняя уроженка Тронхейма стала первой женщиной, добывшей семь золотых наград на зимних Олимпийских играх.

Также Бьорген догнала легендарного соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству выигранных медалей на зимних Олимпиадах. В активе спортсменки, как и у Короля биатлона, теперь числятся 13 завоеванных наград (у Марит — семь золотых, четыре серебряных и две бронзовых). По этому показателю норвежцы делят первое место.

Отмечу, что больше золотых наград на зимних Олимпиадах, чем Бьорген, выиграли лишь два спортсмена — все тот же Бьорндален, который не попал в состав своей сборной на Игры в Пхенчхане, и норвежский лыжник Бьерн Дели. У обоих — по восемь высших наград.

Добавлю, что на нынешней Олимпиаде в Пхенчхане Марит Бьорген выиграла медали — «золото» в эстафете, «серебро» в скиатлоне, и «бронзу» — в индивидуальной гонке на 10 километров.

Как ранее сообщали fakty.ua, Анастасия Кузьмина из Словакии, победившая в сегодняшнем женском масс-старте на Играх в Пхенчхане, стала первой биатлонисткой, побеждавшей на трех Олимпиадах подряд