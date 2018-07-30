Происшествия

В Киеве произошло ночное масштабное ДТП с участием 8 автомобилей

В Оболонском районе Киева пьяный водитель Honda Accord устроил масштабное ДТП с участием 7 автомобилей. Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, водитель Honda Accord начал путь вблизи Оболонского проспекта, 5, въехав вскоре в припаркованный рядом автомобиль Skoda. После этого он задел движущийся попутно автомобиль Volkswagen.

В результате столкновения Volkswagen и Honda отбросило на 4 припаркованные неподалеку автомобиля.

По прибытию на место происшествия полиция констатировала у водителя сильное алкогольное опьянение — 2,92 промилле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 29 июля, поезд «Киев—Бердянск» № 226 столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло около 18:45 между Трипольем и Мироновкой. Водитель легковушки пытался «проскочить», но не успел. После удара поезд протащил авто почти километр.