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В Киеве произошло ночное масштабное ДТП с участием 8 автомобилей
В Оболонском районе Киева пьяный водитель Honda Accord устроил масштабное ДТП с участием 7 автомобилей. Об этом сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в Facebook.
Согласно сообщению, водитель Honda Accord начал путь вблизи Оболонского проспекта, 5, въехав вскоре в припаркованный рядом автомобиль Skoda. После этого он задел движущийся попутно автомобиль Volkswagen.
В результате столкновения Volkswagen и Honda отбросило на 4 припаркованные неподалеку автомобиля.
По прибытию на место происшествия полиция констатировала у водителя сильное алкогольное опьянение — 2,92 промилле.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 29 июля, поезд «Киев—Бердянск» № 226 столкнулся с легковым автомобилем. ЧП произошло около 18:45 между Трипольем и Мироновкой. Водитель легковушки пытался «проскочить», но не успел. После удара поезд протащил авто почти километр.
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