Побережье Турции охватили сильные пожары: популярные курорты задыхаются в дыму (видео)

В Турции курорты, расположенные на побережье Эгейского моря, такие, как Фетхие и Даламан, затянуло дымом из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла. Об этом пишет местное издание Hurriyet Daily News.

«Пожарные сдерживают лесной пожар, начавшийся в турецкой провинции Мугла, где сгорело около 350 гектаров леса и повреждено здание одной из гостиниц. Едкий дым распространился на курорты Даламан, Фетхие, а пламя приблизилось к одному из популярных туристических городков Гёджек», — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.

С пламенем боролись 520 пожарных, 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов.

По словам Министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, пожар взят под контроль и туристам ничего не угрожает. В результате возгораний пострадал один бутик-отель, среди людей жертв нет. Он добавил, что причиной распространения огня стала жаркая погода, высокая скорость ветра и низкая влажность (17%).

«Самый большой пожар, который Турция когда-либо видела, повредил территорию в 17 тыс. гектаров. Хотя этот лесной пожар не был таким большим, он заставил нас понервничать, поскольку очаг возгорания был в курортной зоне», — сказал министр.

По его словам, в этом году в Турции произошло 730 лесных пожаров, это на 45 больше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

A large forest fire broke out in Turkey's western holiday resort Muğla on Wednesday. According to initial reports, 250 hectares of land were destroyed by the blaze but no reports of casualties have been reported. pic.twitter.com/yJR6XYHpy3