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Мир

Побережье Турции охватили сильные пожары: популярные курорты задыхаются в дыму (видео)

6:55 13 июля 2019 116
Пожар в Турции
Инф. «ФАКТОВ»

В Турции курорты, расположенные на побережье Эгейского моря, такие, как Фетхие и Даламан, затянуло дымом из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла. Об этом пишет местное издание Hurriyet Daily News.

«Пожарные сдерживают лесной пожар, начавшийся в турецкой провинции Мугла, где сгорело около 350 гектаров леса и повреждено здание одной из гостиниц. Едкий дым распространился на курорты Даламан, Фетхие, а пламя приблизилось к одному из популярных туристических городков Гёджек», — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что очаг пожара находился в 60 километрах от курорта Фетхие, более 30 домов были эвакуированы.

С пламенем боролись 520 пожарных, 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов.

По словам Министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, пожар взят под контроль и туристам ничего не угрожает. В результате возгораний пострадал один бутик-отель, среди людей жертв нет. Он добавил, что причиной распространения огня стала жаркая погода, высокая скорость ветра и низкая влажность (17%).

«Самый большой пожар, который Турция когда-либо видела, повредил территорию в 17 тыс. гектаров. Хотя этот лесной пожар не был таким большим, он заставил нас понервничать, поскольку очаг возгорания был в курортной зоне», — сказал министр.

По его словам, в этом году в Турции произошло 730 лесных пожаров, это на 45 больше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой масштабный пожар уничтожил три фуры с фруктами.

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