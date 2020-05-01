Украина

Зеленский встречал не груз, а самолет: в ОП странно оправдались за историю с товарами для "Эпицентра"

В Офисе президента Украины заявили, что Владимир Зеленский, отправившийся в аэропорт к прилету самолета «Мрия», которым в страну был доставлен не только гуманитарный, но и коммерческий груз, встречал не столько сам груз, сколько лайнер, являющийся гордостью авиастроения.

Как передает «Лига», об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он также прокомментировал тот факт, что у Зеленского заявляли о «100 тоннах гуманитарного груза», однако общий вез привезенных товаров, по информации госпредприятия «Антонов», составил 104 тонны.

«Владелец „Эпицентра“ и другие бизнесмены заплатили большие деньги за доставку 3−4 тонн груза?» — поинтересовались журналисты. «Нет, я думаю, что у них там больше коммерческого груза. Мы это так назвали „100 тонн гуманитарного груза“… История с „Мрией“ простая. Антонов получил заказ на полет в Китай, как он получал от Польши и Франции. Оплатил самолет полностью Эпицентр. Если Антонов захочет открыть эти цифры — пусть открывает», — ответил Тимошенко и добавил, что в Офисе президента «посчитали необходимым» встретить самолет, поскольку он — «гордость нашего авиастроения» и «давно не летел».

По словам Тимошенко, весь груз в самолете контролировал «Эпицентр», который же и собирал заявки как от компаний, так и народных депутатов. «Часть груза ушла в продажу, часть поехала раздаваться по регионам», — заявил он и добавил, что ОП «в этом самолете не участвовала» и на нем не было груза, который бы они централизованно закупали, и что государство не платило за организацию рейса.

«Коммерческий рейс, в котором государство не принимало никакого участия, ездил встречать президент с целой делегацией. Это не слишком большая реклама «Эпицентру?» — поинтересовался журналист. «А причем здесь «Эпицентр»? Это реклама нашей «Мрии». Мы ехали встречать самый большой самолет в мире, и этот самолет украинский», — ответил Кирилл Тимошенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото и видео прилета самолета Ан-225 «Мрія» в аэропорт Шопена в Варшаве, куда он доставил медсредства для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Фото со странички ГП «Антонов» в соцсетях.

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