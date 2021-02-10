Резкое похудение и излишняя нервозность: эндокринолог рекомендует проверить гормоны щитовидной железы

Многие люди даже не догадываются, что повышенная нервозность, как и резкое похудение или ухудшение слуха, — повод проверить гормоны щитовидной железы. Почему возникает ее аутоиммунное поражение? Какие симптомы указывают на то, что железа начала работать хуже? Как справиться с повышенной выработкой гормонов? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила врач-эндокринолог высшей категории, заведующая отделением реабилитации больных с патологией щитовидной железы Киевского городского клинического эндокринологического центра Тамара Грубник.

«Добавлять йодированную соль в горячие блюда бесполезно — йод при нагревании испаряется»

*— Здравствуйте, Тамара Юрьевна! Вас беспокоит Зоя из Киева. У меня аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. Принимаю гормон щитовидной железы, делаю настойку из перегородок грецких орехов, часто их ем. Это может восполнить дефицит йода?

— Люди считают, что поскольку грецкий орех коричневый, то в нем много йода. Это заблуждение. Я не против настойки и орехов, но никто не проверял в них количество йода. Минимальная суточная доза — 100 микрограммов. Украина находится в условиях йодной недостаточности. Но до сих пор не принята государственная программа по йодной профилактике. Поэтому нужно использовать йодированную соль, йодные добавки. Сейчас они изготовлены по новым формулам, и йод не разлагается на свету, более устойчив к колебаниям температуры.

Добавлять йодированную соль в горячие блюда бесполезно — йод испаряется. Ее лучше использовать для салатов и холодных закусок. Нужно чаще есть морскую капусту, богатую йодом. Он есть и в свекле, молодом картофеле, но немного. Можно вместо соли посыпать пищу порошком спирулины или ламинарии.

— А какими лекарствами лучше укрепить иммунитет?

— Никакие медикаменты не помогут. Иммунитет — это система. Чтобы она работала, ее надо не стимулировать, а тренировать. ¬Иммунитет окрепнет, если будете закаляться, часто бывать на свежем воздухе, избегать стрессов, питаться правильно и рационально.

*— Анна, киевлянка. Эндокринолог, которая наблюдает меня (страдаю аутоиммунным тиреоидитом и гипотиреозом), лет десять назад категорически запрещала йод. Недавно, наоборот, начала выписывать йодные добавки. Это правильно?

— Да, хотя многие эндокринологи и сегодня, как только слышат диагноз аутоиммунный тиреоидит, сразу предупреждают пациента: ни в коем случае нельзя йод! Логика при этом не включается. Ведь для синтеза гормонов щитовидной железы очень нужен йод. В профилактической дозе он не вызывает аутоиммунные процессы (как 30 лет назад неоправданно заявили исследователи из США).

— Какие причины аутоиммунного поражения щитовидной железы?

— Огромную роль играет наследственность. Конечно, свое дело сделал Чернобыль. Но нельзя все связывать с этой катастрофой — много зависит от реакции иммунной системы.

*— Вероника из Макарова Киевской области. Как правильно принимать селен?

— Суточная доза — до 100 микрограммов, а курс — три месяца. Селен однозначно полезен всем. Еще лет десять назад гастроэнтерологи предупредили, что помимо йодной недостаточности, у нас есть и селеновая дыра. Почва истощена, микроэлементов мизер или нет совсем, а это отражается на полезности овощей и фруктов.

— В каких продуктах больше селена?

— Полезен желток куриных яиц, в котором, кроме селена, много витаминов А и Е, ведь природой он предназначен для питания птенца. Богаты селеном рыба и морепродукты: треска, кальмары, а также говядина, баранина, индейка. Не забывайте о грибах, особенно вешенках и белых, чаще варите каши из цельнозерновых круп. Хорошо использовать селен в комбинации с йодом — усиливается их действие.

*— Это Людмила из города Черкассы. Аутоиммунный тиреоидит не лечится?

— К сожалению, нет. Лечение нужно тем, у кого возникает гипотиреоз — ухудшение функции железы. Иммунные тела поддерживают в ней воспалительный процесс, и живая работающая ткань железы замещается фиброзной. Когда ее становится слишком много, нужно покрывать нехватку гормонов лекарством.

Пациентки, у которых есть дочери, должны быть насторожены — в 80 процентах случаев тиреоидит передается по женской линии. Следить за уровнем гормонов важно во время беременности, особенно внимательно в первом триместре, ведь до 16 недель у плода нет щитовидной железы. В случае необходимости количество гормона, как и йода, назначается из расчета на двоих. Принимать такую дозу нужно не только во время вынашивания ребенка, но и кормления грудью.

Продукты, богатые селеном Рыба и морепродукты.

Мясо, особенно говядина.

Грибы.

Цельнозерновые крупы.

Куриные яйца.

«Пожилым людям дозу гормонов подбираем, учитывая возраст»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Валерия из Черниговской области, 36 лет. Беспокоит постоянная усталость, ощущение жара даже при нормальной температуре воздуха. Эндокринолог проблем со щитовидной железой не обнаружил, но невропатолог настоял на проверке гормона ТТГ. Результат в пределах нормы. Нужно ли проверяться дальше?

— ТТГ — это гормон гипофиза, контролирующий работу щитовидной железы. Для полноты картины можете проверить еще гормон, который вырабатывает сама железа, — Т4 свободный. Бывает, что ТТГ еще не успел отреагировать на пониженный Т4 — у этих гормонов обратная связь. Постоянная усталость должна насторожить. При гипотиреозе организм истощается, как батарейка, которая садится: человек полдня поработал — и сил нет.

— На результат могло повлиять то, что я сдавала анализ после обеда?

— Правильно делать это натощак.

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— Нонна Андреевна из города Николаев, 69 лет. Обнаружили небольшое повышение ТТГ. Нужно ли принимать синтетический гормон?

— Пожилым людям уровень ТТГ можно держать чуть повыше, ведь накопились сопутствующие заболевания. Если Т4 нормальный, в железе по результатам УЗИ нет узелков, то мы советуем просто наблюдаться. Возрастным пациентам, страдающим гипотиреозом, мы иногда даже снижаем дозу, особенно если повышен сахар крови, ведь гормоны поднимают его еще больше — они работают против инсулина.

*— Анастасия из Коростеня Житомирской области. У дочери (ей 18 лет) обнаружили гипотиреоз. Откуда он взялся в этом возрасте?

— Если это не генетически обусловлено, то причина иногда кроется в воспалительных заболеваниях носоглотки, чаще всего — хроническом тонзиллите. Случалось, что пациенты лечили воспаленные миндалины или удаляли их, и гипотиреоз исчезал. Хроническая инфекция носоглотки опасна постоянной интоксикацией, которая цепляет и щитовидную железу.

*— Звонит Эмма из Хмельницкой области, 51 год. Заметила, что хуже стала слышать, зябнуть даже в теплый день. Обследование показало гипотиреоз, и врач назначил гормон в таблетках. Как рассчитать правильную дозу?

— Ее подбирает врач, учитывая результаты анализов, возраст, сопутствующие заболевания — аритмию, гипертонию, диабет. Суточная доза гормона — 150—200 микрограммов. Но иногда надо начинать не с гормонального препарата, а йода.

— На лето можно уменьшить дозу?

— Не советую. Зачем подвергать организм сложной перестройке, которая оборачивается стрессом? Если уровень гормонов меняется быстро, то другие системы и органы перестраиваются месяцами. А организм любит стабильность.

Признаки гипотиреоза Вялость и быстрая утомляемость.

Ощущение зябкости.

Частые задержки стула.

Прибавка веса.

Может быть выпадение волос, ломкость ногтей.



«При излишне активной работе железы человек нервничает и худеет»

*— Прямая линия? Роман из Одесской области. Жена стала раздражительной, нервной, похудела. Прочитал в анонсе, что так проявляется повышенная функция щитовидной железы. Что еще должно насторожить?

— Учащенное сердцебиение. Иногда беспокоит тремор рук. Это бывает и неврологической проблемой, но в сочетании с потерей веса, повышенной потливостью надо проверять железу. Симптомы могут проявиться достаточно резко. Заболеванию больше подвержены женщины, ведь их организм изначально чувствительнее к колебаниям гормонов. Если, например, во время месячных возникнет стресс, то спустя месяц-два может проявиться и гормональный сбой.

Когда выработка гормонов нарастает, поначалу это кажется удобным: энергия бьет через край, повышается обмен веществ, и люди бегают, как заводные. Однако может сорваться сердечный ритм, возможны отеки.

— Какие анализы нужно сдать?

— ТТГ и два гормона щитовидной железы — Т4 и Т3 свободный. Если оба или один из них повышены, то иногда для начала назначаем успокоительное, чтобы посмотреть, возникнет ли впоследствии гипертиреоз (это происходит обычно спустя несколько месяцев).

*— Звонит Елена из города Сновск Черниговской области. Как лечить гипертиреоз?

— В любом случае поначалу назначаем консервативное лечение, даже если у человека есть показания к операции, например, тяжелые формы тиреотоксикоза — те, что идут с осложнениями. Также показаниями являются мерцательная аритмия, когда срывается ритм сердца, токсическая офтальмопатия, причем злокачественная, при которой глаза увеличиваются, выпячиваются. Вмешательство нужно, когда препараты, снижающие функцию щитовидной железы (тиреостатики), плохо влияют на кровь. Нужно думать об операции, когда нет особых осложнений, но постоянно возникают рецидивы.

Относительное показание к хирургическому вмешательству — многоузловой большой зоб. Он и так растет, а большие дозы препаратов еще больше стимулируют железу. Проверить с помощью пункции, что сидит в этих узелочках, на фоне тиреотоксикоза нельзя из-за сильного кровотока.

— При операции удаляют часть железы?

— Раньше оставляли немного ткани с каждой стороны, поэтому часто железа быстро восстанавливалась, причем до большего размера. Снова возникал рецидив тиреотоксикоза, а идти на вторую операцию опасно. Поэтому сейчас удаляют весь орган и назначают гормон.

Как проявляется избыток гормонов Учащенное сердцебиение.

Резкое похудение.

Раздражительность.

Повышенная потливость.

Бессонница.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» хирург-эндокринолог, профессор Сергей Черенько рассказал, как опухоли надпочечников влияют на здоровье и как лечится этот недуг.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»



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