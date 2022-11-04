«Це була така собі виконавча дискусія»: військовий про застосування путіним ядерної зброї

Генерал Мечислав Ценюх, колишній начальник Генерального штабу Війська Польського заявив виданню RMF FM, що застосування тактичної ядерної зброї росією не має жодного сенсу чи логіки, тому він не думає, що вона може бути застосована.

«Особливо в ситуації, коли західні держави, і перш за все США, чітко заявили — буде реакція. Така відповідь була б надзвичайно шкідливою для рф. Ми спостерігали за низкою виступів, особливо російського міністра закордонних справ, який заявив, що росія ніколи не мала плану застосування тактичної ядерної зброї».

Томаш Терліковський також поцікавився у генерала інформацією газети «Нью-Йорк Таймс» про те, що влада США має розвідувальну інформацію, яка свідчить про те, що представники російського військового керівництва обговорювали можливість застосування ядерної зброї в Україні.

«Мені здається, що ці дискусії носили виконавчий характер, тобто військові були дуже стурбовані, обговорювали, як таке рішення про застосування тактичної ядерної зброї може бути реалізовано у військових структурах. Це була така собі виконавча дискусія, яка не мала нічого спільного з дискусією щодо прийняття рішень. — підкреслив він. — Що найчастіше роблять самі росіяни, так це спочатку підозрюють всіх навколо, що вони будуть реалізовувати такий сценарій. З іншого боку, застосування „брудної бомби“ російською стороною також не мало б сенсу, оскільки наслідки були б нульовими. Я маю на увазі військові наслідки, і встановлення джерела „брудної бомби“ для міжнародного співтовариства не викличе жодних проблем».

За словами Мечислава Ценюха, якщо росія повторить білоруський сценарій у Калінінградській області, то для Польщі виникне проблема.

«Тому необхідно вибудувати певні запобіжники. Це не будуть запобіжники на кшталт відомого паркану на польсько-білоруському кордоні, це будуть більш легкі запобіжники, але тут слід підкреслити, що з російського боку такий паркан вже існує на калінінградсько-польському кордоні, тому свідомі дії росії можуть сприяти нелегальній еміграції».

Експерт пояснює — стратегічні цілі росії постійно модифікуються. І, власне, ситуація на місцях змушує модифікувати стратегічні цілі.

«Росіяни неодноразово заявляли, що їхньою стратегічною метою є денацифікація, демілітаризація України, зміна влади і взагалі підпорядкування України своїм інтересам. Їм це не вдалося. Потім наступні цілі, після програшу перших, полягали в тому, що вони захоплять всю територію Луганської і Донецької областей і на цьому все закінчиться. Ми вже сьогодні знаємо, що частина Луганської та Донецької областей перебуває в українських руках. Росіяни адаптують свої цілі до поточної ситуації. І в залежності від поточної ситуації вони називають це стратегічним завданням».

На його думку, «захоплення території праворуч від Дніпра ще не відрізає Крим від Луганської та Донецької областей, оскільки частина Запорізької області все ще залишається в руках росії».

«Це ускладнить їм сполучення між Кримом і материковою частиною російської федерації у зв'язку з тим, що вся територія до Азовського моря вже буде під вогневим контролем української армії. Саме тому Херсон і та частина Херсонщини, яка знаходиться на правому березі Дніпра, є такою важливою». — сказав генерал Ценюх.

Він вважає, що саме тут росія зібрала найкращі військові підрозділи.

«Це угруповання є найбільш оснащеним і досить чисельним, адже налічує понад 20 тисяч військовослужбовців. Тому прогрес України на цьому фронті є повільним. Крім того, мені здається, що Україні немає куди поспішати, тому що достатньо потужно контролювати річку і ускладнити логістику, комунікацію через річку і це велике російське угрупування опиниться в складній ситуації».

Нагадаємо про інтерв’ю, яке дав «ФАКТАМ» полковник фсб у відставці Геннадій Гудков «Репресивна путінська машина вже поїдає сама себе».

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