«Ставлячи пряники в електродуховку, кожного разу боялась, чи допечуться»: смачний різдвяний рекорд України встановила майстриня з Закарпаття

Різдвяна зірка надихнула талановиту майстриню з Ужгорода, яка популяризує в Україні закарпатську автентичну випічку, на ідею нового рекорду України. Любов Керецман до Різдва разом з помічницею представили 248 пряничних різдвяних зірок ручної роботи на одній локації. Кожна з них унікальна, жоден розпис не повторювався двічі й відображав наші прадавні символи. Це при тому, що розмальовувати зірки напередодні майстрині довелося в повний блекаут, підсвічуючи собі ліхтариками. Своє досягнення майстриня присвятила Різдву, Україні та її захисникам.

«Я багато часу приділяю збору та збереженню автентичних рецептів Закарпаття»

— У кондитерську справу потрапила 5 років тому, до того працювала у коледжі педагогом, викладала бухгалтерський облік, — ділиться з «ФАКТАМИ» Любов Керецман (на фото у заголовку). — Захотілось нести у маси щось корисне, якісне, те, що батьки можуть без страху давати їсти своїм дітям. Я багато часу приділяю збору та збереженню автентичних рецептів Закарпаття.

Ідея встановити рекорд виникла в мене ще на початку листопада. Спочатку намагалась знайти спонсорів, аби допомогли втілити задумане, проте не склалось. Та рук не опустила і почала діяти. Тим паче в моєму рекорді символіка, а без неї жоден народ у світі не виживає. Різдвяна зірка — це як символ народження. І на своєму печиві я мала на меті показати українські, наші прадавні слов'янські, християнські елементи, все те, що пов'язане з нашою державою.

Погодьтесь, багато народів колядує, але ходять з Вертепом лише у нас. Й через гастрономію мені захотілось продемонструвати культуру народу, закцентувати на тому, що це вкрай необхідно. Бо тоді за що, як не за наше, українське, хлопці на передовій борються? Як взагалі можливо, що у нас широко розповсюджена продукція іноземного походження, а своя не має такої актуальності, тому що зазвичай нею займаються крафтові невеличкі компанії, яким наразі вкрай важко вижити.

15 грудня я подала заявку, наступного дня отримала позитивну відповідь від Національного реєстру Книги рекордів України. 19 грудня приступили до роботи.

Кожен пряник унікальний, жоден розпис не повторювався двічі й відображав наші прадавні символи

— Не боялись, що можете не впоратись?

— Для майстра пряників новорічно-різдвяний сезон — ще те випробування, страх, що набереш замовлень і не впораєшся. Але на шляху до встановлення рекорду мене нічого не зупинило. А ще моя подруга та напарниця Вікторія Келемен підтримала й згодилась допомогти. Вона відповідала за вимішування тіста, випічку, розсортування, адже кожна зірка унікальна і не повторювалась. Форми створили завдяки 3D принтеру, у цьому мені допомогли два підприємства з Ужгорода та Хмельницького, які переїхали зі сходу країни.

Любов Керецман разом з помічницею представили 248 пряничних різдвяних зірок ручної роботи

«Пряники після встановлення рекорду віднесла у лікарню для наших бійців»

— Які інгредієнти купували для рекорду і скільки довелось замісити тіста, аби приготувати таку смакоту?

— Для печива використала домашні борошно, спеції, мед, яйця, масло, додала цукор та соду. Цукор я принципово не перетоплюю, а збиваю у меланж із яйцями, і вже потім додаю туди мед та масло. В результаті маю відмінні структуру, смак та колір. Оздоблювала пряники глазур'ю. Про кількість барвників не скажу, тому що це була велика кількість різноманіття, світлі кольори переходили у темніші на одному виробі. На все пішло 91,8 кілограма тіста. За раз ми робили по 4 порції, в кожній по 1,7 кілограма — саме стільки міг вимішати один міксер.

"Різдвяна зірка — це як символ народження, - каже Любов Керецман. - І на своєму печиві я мала на меті показати українські, наші прадавні слов'янські, християнські елементи, все те, що пов'язане з нашою державою"

— А як справлялись під час вимкнення світла?

- Пекли у мене у майстерні. Саме впродовж тих двох годин, коли подавали електроенергію, ми випікали пряники. Й кожного разу, ставлячи їх у духовку, був страх, чи допечуться… Слава Богу, печиво завжди чудово випікалось — може, тут спрацювала певна магія Різдва.

Я навіть не планувала, що приготуємо стільки пряників. Бо кожного разу, як у нас було 50 готових пряників, оздоблювала їх, боячись, що через відсутність електроенергії більше не вдасться. Та, як бачите, вийшло аж 248 штук! Кожен пряник діаметром 16 сантиметрів, товщина — мінімум сантиметр. Оздоблення різне, єдине — переважають жовто-блакитні кольори. Результатом я задоволена. Це дало мені наснаги та віри в себе.

"Майстринь такого рівня, як Любов Керецман, в Україні, очевидно, більше немає", - каже .керівниця Національного реєстру Книги рекордів України Лана Вєтрова (справа)

— Що зробили з печивом після реєстрації рекорду? І чи дозволяєте собі насолодитись власною ароматною випічкою?

— Пряники разом із нашими волонтерами віднесла у лікарню для наших бійців. Іншу частину продали і кошти передамо на ЗСУ. А щодо себе, то частенько ласую пряниками із кавою чи чаєм. Неймовірно смачно! Але намагаюсь не зловживати, бо хоч і смачно, але не менш калорійно.

Як розповідає керівниця Національного реєстру Книги рекордів України Лана Вєтрова, для кондитерки це вже другий національний рекорд в категорії «Кулінарне мистецтво». «Перший був торік в номінації „Найбільший кіфлик в Україні“. Цільна кулінарна випічка була завдовжки 215,1 см і мала вагу 9,2 кг. Майстринь такого рівня, як Любов Керецман, в Україні, очевидно, більше немає. А пряники вийшли дуже смачні та дійсно медові: на кожні 3 кг борошна — 1 кг натурального гречаного меду».

Тим часом рекорди в Україні встановлюють і бійці на передовій, і мирні мешканці. Так, гранатометник 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Петлінський став світовим рекордсменом зі знищення броньованої техніки з Javelin. А в Києві багатоповерхівка на Оболоні внесена в Національний реєстр рекордів України як «самий енергоощадний багатоквартирний будинок з альтернативними джерелами опалення та гарячого водопостачання».

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