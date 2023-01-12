Вагнерівці стверджують, що вбили британського волонтера, бо той був озброєний

Вагнерівці заявили, що знайшли тіло одного з британських волонтерів, звʼязок з якими урвався минулого тижня. Як доказ, вони опублікували фото документів обох чоловіків, виявлені при ньому. Кого саме знайшли мертвим пресслужба євгена пригожина не уточнила. Не виключено, що вони ж і вбили хлопця, а іншого захопили в полон.

Громадяни Великобританії Ендрю Бегшоу та Крістофер Перрі уранці 6 січня виїхали з Краматорська до Соледару. Того ж дня вони перестали виходити на звʼязок. Нацполіція порушила кримінальне провадження за фактом зникнення їх безвісти та оголосила про розшук волонтерів.

«Крісу 28 років, у нього всього тиждень тому був день народження, і він провів його так само як і решту днів війни — евакуюючи цивільних із зони бойових дій. Ендрю 48, він приїхав із Нової Зеландії на початку війни і з того часу допомагає Україні, розвозячи гуманітарку та евакуюючи людей як незалежний волонтер. Ці хлопці — справжні герої, які рятували абсолютно незнайомих їм людей від жахів війни. Ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб знайти наших друзів. Якщо у вас є інформація про місцезнаходження хлопців, або ви бачили їхню машину (чорний Ленд Ровер, знак AFI0 HWU), прохання повідомити про це мені або в поліцію. У зв'язку з побажаннями сімей, я не даватиму жодних коментарів на цю тему. Прошу поставитися до цього з розумінням та думати про наших хлопців», — написав у Фейсбуці Ігнат Івлєв-Йорк (син журналістки Вікторії Івлєвої), що на початку березня приїхав в Україну як журналіст і з тих пір волонтерить, допомагає цивільним на Донбасі.

На рашистському телеграм-каналі GREY ZONE уточнюється, що загиблий — Крістофер Перрі. Причому стверджується, що він під позивним Титанік «записався добровольцем до одного з українських батальонів». Вбивство волонтера виправдовують тим, що він, начебто, «на момент виявлення знаходився не просто в засобах індивідуального бронезахисту, як волонтери чи журналісти, а й у спорядженні зі зброєю та амуніцією, які дозволяють вести бойові дії, та виключає його з низки конвенційних захистів».

Незважаючи на твердження окупантів, достеменно відомо, що зниклі британці займалися саме волонтерством. Так, телеканал SkyNews нещодавно брав інтервʼю у Кріса Перрі та опублікував відео їхньої роботи (в тому числі — й зйомки на камеру GoPro самого Перрі) на західній околиці Бахмуту. Волонтери шукають літніх людей, переносять їхні речі, допомагають їм дійти до авто — і все це під час обстрілу, під звуки канонади.

Коментуючи свою роботу, Крістофер Перрі за три дні до свого зникнення розповідав журналісту Арно де Декеру, що волонтерам доводиться вибирати між пересуванням машиною та пішки як між ризиком бути вбитим та ризиком не встигнути надати допомогу: «Ви можете або йти пішки, що роблять деякі волонтери, але це означає, що ви проводите там набагато більше часу, і, я вважаю, більш вразливі, тому що ви просто ходите зовсім „голим“. На машині ви більше схожі на мішень, але ви можете долетіти до місця призначення за дві хвилини і повернутися за дві хвилини. Сподіваюся, ви зможете зробити це досить швидко, щоб дрони вас не помітили, а потім ви зможете просто припаркувати його в будівлі та сховатись. Нас обстрілює артилерія, чиї наводчики спостерігають за нами за допомогою безпілотника. Вони чекають, коли ми припаркуємося, щоб за хвилину-дві, поки ми не сховалися, влучити в нас. Але звуки артилерійських пострілів та свист снаряду ми хоч чуємо іноді й встигаємо впасти на землю. А от дрони — тихі вбивці, тому їх всі бояться».

Не зважаючи на щоденну небезпеку, на яку він себе наражає, Перрі здавався оптимістичним та щасливим, стверджує Декер: «Я мушу сказати, що він був дуже оптимістичний у всьому, дуже сповнений життя для людини, яка щойно повернулася з найнебезпечнішої частини України. „Ніхто не хоче туди їхати, але комусь це потрібно, тому я готовий туди їхати“, — сказав він».

На інстаграм-сторінці Кріса видно, як змінилося його життя після 24 лютого. Хлопець із Корнуолла переїхав до спа-курорту Чертнем, де працював тренером з бігу та насолоджувався життям (і дівчатами) та мало що знав про Україну. Але як тільки побачив новини про російське вторгнення — зрозумів, що повинен допомогти нашій країні. Сказавши батькам, що летить до Польщі, він вже у березні приїхав до України і, в пошуках гострих відчуттів, планував записатися до лав ЗСУ. Але так вийшло, що спочатку Кріс став допомагати харківʼянам. У травні він переїхав на Донбас, де під обстрілами евакуював мешканців майже оточеного росіянами Сєвєродонецька.

Після того, як місто було повністю захвачене, Кріс на деякий час повернувся до Великої Британії: «То було найскладніше — розказати батькам, що я працював не в Польщі, а в Україні. Вони були горді цим, але дуже стурбовані», — розказував потому Перрі.

Після повернення Перрі продовжив волонтерську діяльність. Він з друзями евакуювали людей із деокупованих сіл на схід від Лиману: англомовним хлопцям було досить важко спілкуватися з місцевими жителями, та все ж за допомоги вже вивчених українських слів та перекладача волонтери могли пояснити, що вони не росіяни, не збираються вбивати цих людей, а приїхали допомогти їм. «Я підібрав жінку, вона мала чотирьох маленьких дітей від п'яти до 12 років, і з березня вони жили у своєму підвалі під окупацією. Її чоловіка забрали росіяни, тому, звісно, вони вкрай стурбовані що нічого не знають про його долю. Зрештою, ми доставили їх у безпечне місце. У машині вони весь час плакали. Але коли вони прийшли сюди, ми поставили їм ліжко і ввімкнули світло, вони міцно обійняли мене — вони були просто переповнені радістю, але водночас їх справді вразив шок», — розповідав волонтер про свою роботу.

Наразі, незважаючи на повідомлення росіян, достеменно невідомо про долю Перрі та Бегшоу. МЗВ Великої Британії заявило, що надає підтримку сімʼям зниклих (батьки Бегшоу, що свого часу переїхав до Нової Зеландії, лишаються жити в Обʼєднаному королівстві).

Обидві сімʼї дуже стурбовані долею їхніх дітей. «Ми дуже занепокоєні та стурбовані станом здоров'я та місцезнаходженням Кріса. Він незвичайна людина, співчутлива і дбайлива, і його було не відмовити від роботи в Україні для допомоги людям похилого віку та інвалідам, чим ми дуже пишаємося. Ми, його сім'я та партнер, всі дуже любимо його і були б вдячні, якби в цей скрутний час можна було поважати наше приватне життя», — заявили батьки Перрі після новини про знайдене тіло сина.

Поки безперечних доказів загибелі волонтерів немає, українські правоохоронці вважають їх зниклими без вісти. Також не виключається, що росіяни захопили обох (чи тільки Бегшоу, якщо Перрі справді вбили) у полон. Після чого намагатимуться використати це в своїй пропаганді, виставляючи «найманцями» чи «солдатами НАТО» (як використовували захоплених раніше іноземців, у тому числі волонтерів Ділана Гілі та Пола Урі).

Нагадаємо, раніше у «ФАКТАХ»: «Коли собака, якого ти обіймав, розлітається на шматки, перестаєш думати, що війна несправжня»: історія 17-річного сироти з Лисичанська.

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