Наші співвітчизники вражають розмаїттям талантів. Попри випробування війною вони продовжують створювати красу, що вражає світ. Наприклад, цукрова флористка Наталія Лупич створює неймовірні квіти з цукрової мастики — і їх важко відрізнити від справжніх, майстриня Оксана Шпетна — світильники з невеличких гарбузиків, дизайнерка-флористка Юлія Гомеляк — незвичайні панно з трав та квітів, а кондитерка Олена Зіберт — казково гарні пряникові будиночки.

А чи чули ви про картини з тополиного пуху? Якщо ні, то спершу подивіться ілюстрації до статті, і лише потім її прочитайте.

Галина Кісеєва з міста Олександрія на Кіровоградщині створює з тополиного пуху портрети людей та тварин, які вражають реалістичністю.

Про свою незвичайну творчість майстриня розповіла у інтерв’ю «ФАКТАМ» .

«Тополі дуже високі, тому збирати пух важко, а підходить лише той, що на дереві в „коробочках“, а не на землі»

— Галино, з чого почалась ваша творчість?

- Колись дуже давно прочитала в газеті про картини з тополиного пуху. А коли пішла на пенсію після того, як довгі роки працювала вихователькою в дитячому садку, вирішила спробувати малювати таку красу. Чому картини саме з тополиного пуху? Тому що це цікаво, незвичайно. Чимало людей і гадки не мають, як створені мої картини. Деякі думають, що з вати.

— Що найскладніше у роботі?

— Я самоучка, художньої освіти не маю, отож, свої техніки розробила самостійно. На це пішли роки. Ніде не бачила ніяких майстер-класів. Процес створення картини кропіткий. Багато часу йде на те, щоб пух зібрати, очистити та приготувати для малювання різними техніками. Та найскладніше — не помилитися в накладанні пуху на оксамитову основу, бо потім його не зняти.

Галина Кісєєва: «Картини з тополиного пуху незвичайні»

— Як вам вдається так відтворити у картинах тварин? Вони наче справжні.

— Чимало людей кажуть мені, що домашніх улюбленців на моїх картинах хочеться навіть погладити. Одна людина сказала: «Це за межею можливого! Цей пес наче живий. Здається, можна почути його сопіння, а, погладивши, відчути міць м’язів». Мені складно відповісти, як тварини виходять такими. Можливо, головний секрет у тому, що я такими їх бачу. А ще намагаюсь довести свою роботу до досконалості. Лише до ока тварини можу повернутись разів десять, щось поправити або домалювати. Я малюю голкою, тож десь пушинку треба додати, у іншому місці, навпаки, прибрати.

— Як створюєте картину?

- Це досить довгий процес. Спочатку приходить ідея. Наприклад, бачу гарну тварину десь на вулиці або на фото — і хочу відтворити її на картині. Одразу ж, не відкладаючи, приступаю до роботи. Перед початком роботи пух перебираю, чищу від насіння, нарізаю по-різному. Його не можна здавлювати, деформувати. Потім олівцем малюю контури тварини. Починаю з ока. Адже погляд — це головне. До кожної деталі потрібен свій підхід. Для того щоб зробити вуса або гриву, потрібно скрутити пух, наче нитку.

Майстриня розповідає, що перш за все починає малювати очі тварини, адже погляд – головне

— Де знаходите тополиний пух?

— У нас в місті є алея тополь. Вони дуже високі, тому збирати пух важко, а для роботи підходить лише той, що на дереві в «коробочках», а не на землі. Збирати пух мені допомагає у період цвітіння дерев чоловік. Це зазвичай червень. Вдома пух розпускається, і я маю чудовий чистий, білий матеріал. Щороку треба поповнювати запаси. Зберігаю пух у звичайній коробці. Проте важливо знати, що він не любить вологи. А картини зазвичай найкраще зберігати під склом. Навіть ті, хто має алергію на тополиний пух, можуть таким чином ними милуватися.

«Коли вперше створила картину, мені не вірилось, що я це могла зробити»

— Ваші картини чорно-білі. Не пробували пух фарбувати?

- При фарбуванні він втратить всі свої властивості, тому це виключено. Щоб створити тіні, просто дозую кількість пуху. Там, де його багато, світлі тони, там, де мало, темніші.

- Чи використовуєте у роботах якісь ще природні матеріали — наприклад, сухоцвіти чи солому?

- Ні, у тому й сенс, що абсолютно кожна деталь з тополиного пуху. Правда, є у мене одна картина-виняток. Сюжет такий: кіт милується тим, як летять пушинки кульбаби (фото в заголовку — Авт.). Для відтворення квітки використовувала саме її пух.

— А чи пробували застосувати пух кроликів чи курчат?

- Особливість тополиного пуху у тому, що він липучий й добре тримається на оксамиті. Використовувати клей не доводиться. Інші різновиди не мають цієї властивості.

Кожна картина з тополиного пуху – диво

- Чи отримували замовлення намалювати портрет домашнього улюбленця?

— Так, люди приносили фото, й я виконувала прохання.

— А чи траплялось, що моделлю були справжні кіт чи собака?

— Це нереально. Я можу малювати картину тиждень й більше. Думаю, ніяка тварина не захоче стільки часу позувати.

— Чи траплялись у вашій творчості дива?

- Розповім одну історію. Хірург з Києва врятував життя моїй донці. Я була йому безмежно вдячна, запропонувала намалювати його собаку. Він дав мені фото домашнього улюбленця. Й, коли приїхала до Києва наступного разу, привезла йому у подарунок картину. Лікар був настільки вражений схожістю своєї собаки з тим, що побачив на портреті, що навіть зробив пост у соціальній мережі. Але, приїхавши в лікарню, я не могла не подарувати свою картину ще одному лікарю, який нам зробив теж багато добра. Намалювала собаку, яка мені до вподоби. І раптом цей лікар каже: «Звідки ж ви дізнались, що у мене саме така тварина»? А його колега запитав: «Ти теж дав фото своєї собаки?» Й у відповідь почув: «Ні, я навіть не знав, що ця жінка малює».

— Як можете пояснити таке співпадіння?

- Це не можна пояснити. Просто я малювала від душі, дуже хотіла віддячити цим лікарям, які врятували доньці життя. Щодо див, скажу ще таке: коли вперше створила картину, мені не вірилось, що я це могла зробити.

— Чи є у вас домашній улюбленець? І чи зобразили ви його вже на портреті?

- У мене є собака, та поки її не намалювала. Але це у планах. Ще збираюсь намалювати свою онучку з її домашнім улюбленцем на руках. А онука вже зобразила. Коли він побачив свій портрет, був дуже здивований, що він з тополиного пуху.

Портрет онука з пуху виконаний майстринею з любов’ю

— Чи проводите майстер-класи?

- Поки що ні, проте кілька разів до мене звертались люди з проханням навчити їх незвичайному мистецтву. Я завжди попереджую: щоб освоїти цю техніку, знадобиться велике терпіння. Малювання тополиним пухом — робота кропітка.

— Галино, яке ваше творче кредо?

- Щиро вірю у те, що людина, яка не знає нічого, може навчитися, якщо має бажання. Треба рухатися вперед, постійно знаходитись у пошуку, творити. Для цього немає перешкод. А ще я дуже люблю природу. Вона мене надихає. І я хочу сказати, що вона дарує людині неймовірні можливості, якщо вміти бачити та цінувати красу.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради експерта з порцеляни Олени Корус: «Окремі предмети з улюбленого сервізу можуть стати в сервіровці цікавим акцентом».

Фото з альбому Галини Кісєєвої

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