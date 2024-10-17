Український титан потрапив до рук російського ВПК? Експерт про підозрілі зв’язки покупця ОГХК та як це може наблизити мирні переговори

Російський бізнес в Україні маскується, але не йде. Державна «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ОГХК) була приватизована 9 жовтня за 3,9 млрд грн. Однак здавалося б успішна угода може обернутися черговим скандалом, і привести під контроль військово-промислового комплексу рф стратегічну галузь економіки України.

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Про таку можливість попереджає президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар. Він звертає увагу на покупця ОГХК — ТОВ «Цемін Україна», що володіє мобільним оператором «Vodafone Україна» і входить до групи компаній NEQSOL Holding з Азербайджану.

За словами експерта, покупцем є Насир Гасанов — «смотрящий» за закордонною власністю Азербайджану, який працює в тандемі з Бейляром Еюбовим, начальником президентської охорони.

«Така собі азербайджанська версія силогархії — альянсу силовика й олігарха. Показово, що коли відходив у засвіти Гейдар Алієв, батько нинішнього некоронованого монарха Азербайджану, то в ніч з 1 на 2 серпня 2003 року в палаті, окрім сина Ільхама, були присутні голова президентської адміністрації Раміз Мехтієв і начальник особистої охорони президента „ад'ютант його високоповажності“ Бейляр Еюбов, який ухвалив консенсусне рішення про призначення прем'єром Алієва-молодшого», — пише експерт про тіньових власників ОГХК.

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Як підкреслює Михайло Гончар, Азербайджан сьогодні це потенційно недружня для України країна, що навіть не особливо приховується на офіційному рівні. Так, серед зовнішніх пріоритетів Азербайджану сьогодні — ЄАЕС (Євразійський економічний союз, куди входять рф, білорусь, Вірменія, Казахстан і Киргизія), БРІКС (міждержавна організація 9 країн, серед яких рф і Китай) і ШОС (Шанхайська організація співробітництва з тими самими рф, Китаєм, білоруссю та Іраном).

«17 лютого в Мюнхені за зверненням протилежної сторони відбулася зустріч Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва з Президентом України Володимиром Зеленським». За зверненням «протилежної сторони». Ось так іменують Україну в Баку, тоді як Росія, за словами Алієва, «союзник, друг, близький партнер», — наводить приклад офіційної риторики щодо України з боку Азербайджану Михайло Гончар.

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На думку експерта, купівлю ОГХК азербайджанська сторона де-факто здійснила в інтересах «Корпорації ВСМВО-АВІСМА» (Верхньосалдинське Металургійне Виробниче Об'єднання — АВІаційні Спеціальні Матеріали). Остання виробляє 90% російського титану і є частиною держкорпорації «Ростех», що виробляє зброю, якою рф атакує Україну.

Ба більше, експерт попереджає, що ця угода може стати тільки початком у низці наступних в інтересах рф, наприклад, з «азербайджанським» газом, під виглядом якого на ринок надходитиме російський.

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«Якщо угода з „азербайджанським“ газом пройде, це означає, що п'ята колона схилила Банкову виконати певні передумови з кремля для того чи іншого формату переговорного процесу. Поки що можна констатувати, що кремль активізував свої „активи“ в Європі та Азії — Орбана по нафті, Фіцо по газу, Алієва по титану і газу», — пише про можливий вплив цієї угоди на початок переговорів про мир Михайло Гончар.

Також «ФАКТИ» повідомляли, які ще умови можуть підштовхнути рф до початку переговорів про мир.

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