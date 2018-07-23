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Рука Москвы: в Эстонии раскрыли сеть «агентов влияния»
На форуме безопасности в Аспене (США) генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что спецслужбы установили входящих в сеть «агентов влияния» России дипломатов, журналистов и бизнесменов.
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«Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать. Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий», — сообщает Delfi.
При этом глава эстонской внешней разведки отметил, что роль «агентов влияния» только увеличивается, и привел в пример политиков, который годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.
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«Что они (россияне) им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях — финансовая помощь», — заявил Марран. При этом глава разведки не стал называть людей, попавших в поле зрения эстонских спецслужб.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ключевую роль в подготовке отравления Скрипалей в Солсбери играла женщина-россиянка.
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