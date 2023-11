Вчені винайшли дуже ефективний препарат для боротьби з сильним болем

Відомо чимало препаратів, які допомагають полегшити біль, проте не всі вони приносять бажаний результат. Міжнародна група вчених на чолі з дослідниками Центру дослідження болю в стоматології Нью-Йоркського університету обіцяє новий, більш ефективний знеболювальний засіб. Як повідомляється в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), вони знайшли потрібну речовину шляхом пошуку в базі даних, що налічує до 27 мільйонів молекул. Дослідження на тваринах підтвердили, що речовина, названа CBD3063, полегшує чотири типи болю і не має побічних ефектів, пов'язаних з іншими знеболювальними засобами, пише twojezdrowie.rmf24.pl.

Багатообіцяльна нова речовина є плодом досліджень з використанням все більш популярного методу у фармакології. Визначається мішень препарату, в цьому випадку часткова блокада кальцієвих каналів, які опосередковують больові імпульси, і за допомогою комп'ютерного моделювання шукаються найпростіші молекули, здатні виконати поставлене завдання. З великої бази даних, що налічує 27 мільйонів, спочатку було відібрано 77 речовин, потім в ході тестів їх кількість скоротилася до дев'яти, і, нарешті, була обрана молекула під назвою CBD3063, як найбільш перспективна.

Дослідження на тваринах показали, що препарат ефективно знімає чотири типи болю: біль після травми, нейропатичний біль після хімієтерапії, невралгію трійчастого нерва і, нарешті, біль, пов'язаний із запальними процесами. Важливо, що при своїй високій результативності молекула не має типових побічних ефектів, властивих іншим подібним засобам. Як зазначено в публікації, CBD3063 ефективніший і безпечніший за протиепілептичний препарат, який також іноді використовується для полегшення невропатичного болю.

Команда протестувала CBD3063 на мишах для полегшення болю після травми. Він виявився ефективним як для самців, так і для самок мишей. У співпраці з Університетом Співдружності Вірджинії, Університетом штату Мічиган та Університетом Ратгерса були проведені випробування у випадках невропатичного болю після хімієтерапії, болю, пов'язаного із запальними процесами та невралгією трійчастого нерва. У цих трьох випадках CBD3063 виявився настільки ж ефективним, як і габапентин. Важливо, що він не викликав побічних ефектів, які супроводжують застосування даного препарату: млявість, зміна когнітивних здібностей, навчання та пам'яті, і, нарешті, порушення серцевої діяльності та дихання.

Дослідження CBD3063 тривають, уточнюючи його хімічний склад, перевіряючи рівень безпеки та з'ясовуючи, чи може з часом з'явитися стійкість до його дії. Заплановані клінічні випробування. Ідентифікація цієї молекули є кульмінацією роботи, яка триває вже 15 років.

