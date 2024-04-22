Шведська військова розвідка (Must) не змогла передбачити агресивну війну росії, і причина може критися в організаційній культурі, йдеться у нещодавньому шведському звіті. Міхаель Йонссон, заступник директора Шведського національного оборонного науково-дослідного інституту, каже, що для Швеції російська розвідка займала перше місце в списку пріоритетів багато років. Однак шведська військова розвідка до останнього моменту вважала, що росія не нападе на Україну. На думку Йонссона, ця помилкова оцінка ґрунтується на ознаках того, що у військовій розвідці міг домінувати груповий менталітет, який обмежував вираження різних поглядів і не підтримував критичне мислення. Він посилається на дослідження 2016 року, в якому були опитані аналітики шведської військової розвідки, пише Iltalehti.

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«Очевидне групове мислення є абсолютно божевільним, й існує дуже обмежений простір для іншого мислення», — каже один з аналітиків, опитаних у дослідженні.

Згідно зі статтею Йонссона, увага до російської розвідки була розмита зміщенням акцентів після закінчення холодної війни. Протягом трьох десятиліть політика безпеки Швеції розширилася, включивши в себе невійськові загрози, такі як тероризм і організована злочинність, а також миротворчість. Це розмило фокус шведської розвідки на росії. Образ рф був заплутаний застарілими уявленнями про російську зовнішню політику.

На практиці прорахунок базувався на аналізі того, що росія не має достатніх військових ресурсів для вторгнення в Україну і що вторгнення було б занадто ризикованим і дорогим для росії.

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«Вони намагалися уникнути військового втручання, наскільки це було можливо. Йдеться про збереження контролю над ескалацією, а не про надмірну ескалацію», — сказала тодішня очільниця Must генерал-майор Лена Халлін в інтерв'ю газеті Dagens Nyheter у січні 2022 року.

Спираючись на оцінки військової розвідки, те саме повторила тодішня міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде. Вона запевняла держсекретаря США Ентоні Блінкена, який попередив про напад, що росія навряд чи здійснить широкомасштабну атаку.

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Пізніше пані Лінде прокоментувала шведським ЗМІ, що більшість європейських країн зробили подібну оцінку на основі розвідданих.

«Ми продовжували думати, що щось має статися. Те, що це стало повномасштабною агресивною війною, було несподіванкою», — сказала міністерка Лінде влітку 2022 року.

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На запитання, чому Швеція проігнорувала попередження США, Анн Лінде відповіла, що путін ніколи раніше так не робив.

Однак аналітики Must залишилися при своїй оцінці, що путін не був готовий до повномасштабної атаки.

Більшість європейських спецслужб правильно передбачили, що росія не матиме достатньо ресурсів для швидкого захоплення України. США з цим не погодилися.

Парадоксально, але шведська військова розвідка також дійшла помилкового висновку, оскільки вона правильно проаналізувала військові можливості росії.

ЦРУ США передбачило Білому дому, що росія переможе за лічені дні, тому США також неправильно спрямували свої ресурси перед вторгненням. Замість розвідки наддержава зосередилася на тому, як підтримати українські рухи опору після вторгнення.

Американська розвідка проникла в російське політичне керівництво, шпигунський апарат і армію від найвищого рівня до лінії фронту. Спочатку США не були переконані, що росія зважиться на таку ризиковану авантюру, але численні джерела підтвердили ці оцінки, йдеться у статті.

В Європі серйозно поставилися до попереджень США переважно країни Балтії. Безпосередність російської загрози явно вплинула на їхні погляди на ймовірність російського нападу, але не лише Швеція, але й Німеччина та Франція скептично поставилися до попереджень.

Російська служба безпеки ФСБ також зробила величезний прорахунок щодо волі України до боротьби. Найяскравішим прикладом цього є те, що останні дні перед вторгненням співробітники спецслужби шукали місця для проживання у Києві.

Прорахунок шведської військової розвідки, можливо, спричинив уповільнення прийняття рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО - одного з найважливіших рішень у сфері оборонної політики, яке Швеція прийняла за останні десятиліття. Фінляндія розпочала підготовку до членства в НАТО на початку січня 2022 року, але шведський уряд почав діяти в цьому напрямку лише після початку війни наприкінці лютого. Вторгнення в Україну змусило уряд поспішати, щоб встигнути до різкого повороту в політиці оборони і безпеки Фінляндії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що росія готується атакувати підводну інфраструктуру країн НАТО.

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