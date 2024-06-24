Чому високий тиск не завжди є причиною головного болю: лікар дав несподівану відповідь

Скільки разів кожен з нас чув від своїх близьких, знайомих, сусіда або й батьків фразу :"Щось голова розболілась, треба піти виміряти тиск". Точно не один і не два. А якщо раптом він підвищений, далі йде в хід артилерія з найрізноманітніших ліків, починаючи від загального улюбленця «каптопресу», закінчуючи більш екзотичними засобами й навіть гомеопатією. Але ліки від тиску далеко не завжди приносять полегшення. Ба більше, іноді після них стає зовсім зле — якщо їх прийняти добрячу дозу, наголошує невролог Анатолій Німчук, який раніше пояснив, чому може «хрустіти» в шиї та пальцях.

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«Авторитетна організація з вивчення головного болю Міжнародне товариство головного болю (IHS), членом якої я є, розробила та поширила Класифікацію головного та лицевого болю, яка рекомендована як керівництво до дії лікарям у всьому світі. Так ось, серед більш ніж 200 підтипів головного болю, десь ближче до кінця міститься пункт 10.3.1 „Головний біль, що пов'язаний з артеріальною гіпертензією“. Щоб встановити цей вид болю, артеріальний тиск має бути не менше 180/120, виникнути раптово й саме одночасно з болем. І ніколи тиск 160, а тим паче „аж 130“ не викликає головний біль. Навіть більше, у моїй практиці багато випадків, коли тиск був більше ніж 180, а пацієнта головний біль ані трішечки не турбував. Тобто головний біль та підвищений артеріальний тиск- це зовсім різні захворювання, відповідно лікування тиску навряд чи зменшить головний біль (хіба що ефект плацебо)».

Якщо тиск підвищений, то ліки від нього хоча б не зашкодять, а якщо це 130, то користі від них не буде, бо тиск може занадто знизитись і ви можете знепритомніти або відчути значну слабкість, додає лікар.

«Так чому ж тоді болить голова? У одного це банальний головний біль напруження, у другого мігрень, третього невралгія трійчастого нерва. Існує багато типів і причин головного болю й без ретельного огляду у невролога встановити це неможливо, а відповідно й призначити дієве лікування».

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