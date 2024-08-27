Жорстокий різник чи геніальний генерал: західні ЗМІ дали оцінку Сирському

«М'ясний генерал», «совок», «М'ясник Бахмута»… Багато такого говорили про Олександра Сирського, коли він у лютому змінив Валерія Залужного на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Говорили, що він був надто консервативним, надто контрольованим, надто готовим витрачати життя своїх воїнів. Тепер сміливе вторгнення 59-річного генерала в Курську область росії змінило цю точку зору — до певної міри. Замість того, щоб докоряти йому за впертість, відсутність фантазії та жертвування життями заради безглуздих тактичних здобутків, його хвалять за планування та виконання однієї з найбільших, найсміливіших і на сьогоднішній день найуспішніших несподіванок війни. Але цей сміливий, ретельно організований і надзвичайно ризикований гамбіт викликає і захоплення, і тривогу, пише The Telegraph.

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Успіх у Курську не дається безкоштовно. Україна втрачає своїх найкращих людей у боях там. На Донбасі росіяни прискорили наступ і стукають у двері Покровська. Найближчі тижні покажуть, чи Курськ — майстерний удар, що переломив перебіг війни, чи остаточна, жахлива помилка. Результат може вирішити війну і неодмінно вирішить, яким історія запам’ятає Олександра Сирського. Курськ вже дещо змінив погляди на нього.

Анонімно український ветеран сказав журналістам видання: «Серед піхоти він відомий як дуже консервативний та із прямою тактикою. У мене була така ж думка про нього до Курська. Я приємно здивований, як йому вдалося втаємничити підготовку і перші удари від новин і каналів Telegram».

Його рішення тримати плани в таємниці від західних союзників, а також від більшої частини українських військових і уряду, здається, було виправданим.

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Генерал-полковник Сирський, як і всі офіцери його покоління, є «продуктом радянської армії». Народився в 1965 році у Володимирі, на схід від москви, він переїхав до України підлітком і навчався у Московському вищому військовому командному училищі, перш ніж розпочати військову кар’єру. Він був командиром під час війни на Донбасі 2014 року, коли росія почала своє перше вторгнення, і відтоді воює з росіянами.

До моменту осіннього масштабного вторгнення 2022 року він очолював сухопутні війська — фактично заступник Валерія Залужного, великого, усміхненого, схожого на ведмедя головнокомандувача, улюбленця українських рядових. Під керівництвом генерала Залужного він керував як успішною обороною Києва у 2022 році, так і шоковим бліцкригом, під час якого восени була відвойована Харківська область, що стало двома найбільшими перемогами України у війні. Тому, коли Володимир Зеленський, президент України, посварився з генералом Залужним і відправив його у відставку в лютому, генерал-полковник Сирський став логічною заміною. Але й дорога 10-місячна оборона Бахмута, який остаточно перейшов під контроль ворогів у травні минулого року, теж належала йому.

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Високі втрати в цій битві та його наполегливі спроби відбити її контрнаступом минулого літа викликали гостру критику.

«Ніхто, кажуть його захисники, краще не розуміє, що потрібно зробити, щоб змусити росіян зазнати невдачі — і якщо вони не зазнають невдачі, то мінімізувати шкоду, яку вони можуть завдати. Він також набагато суворіший, ніж його попередник, з твердою вірою в силу ієрархії командування. Він має репутацію трудоголіка, який мало спить, призначає зустрічі на жахливу ранню годину, має підлеглих, а не друзів, і не зацікавлений у тому, щоб люди його любили. Іншими словами, він може бути важким начальником. Не дивно, що деякі люди скаржаться на нього.

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Що стосується Бахмута, то саме пан Зеленський зрештою наполіг на тому, щоб утриматися там, незважаючи на зростання витрат", — йдеться у статті.

Жорсткий, позбавлений фантазії м'ясний генерал чи сталевий майстер маневру? Яка з цих двох надзвичайно різних репутацій залишиться, багато в чому залежатиме від результатів битв на Курщині та Донеччині.

«Його першим серйозним рішенням був відступ з Авдіївки наприкінці зими. Відтоді він керував важким і деморалізуючим відступом у Донецькій області. До Курська найближчим, що він міг назвати перемогою, було стримування російського наступу на Харківщині в травні. Але це було зіпсовано легкістю, з якою росіяни перетнули кордон на початку тієї атаки. У результаті почали закликати до відставки генерал-полковника Сирського. Це додає політичний аспект нинішньому наступу: за цими закликами у Києві, за чутками, стоїть Андрій Єрмак, впливовий керівник адміністрації Зеленського. Деякі припускають, що Курськ — це частково спроба генерал-полковника Сирського відкупитися», — констатують автори публікації.

Раніше публікувалася думка експерта, за яких умов Курська операція ЗСУ може мати довгостроковий успіх.

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