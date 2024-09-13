Як зберігати яблука на зиму: оптимальне місце та умови для найпопулярніших фруктів

У багатьох людей в садах, на ділянках і городах є яблуні. Коли прийде час збирати врожай, потрібно подумати про правильне зберігання. Плодам необхідно створити відповідні умови, оскільки вони досить ніжні після збору.

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Пом’яті або гнилі яблука не придатні для зберігання, навіть якщо пошкодження здаються незначними. Перезрілі або побиті плоди з відірваною шкіркою слід відразу ж з’їсти або переробити (наприклад, зробити смачний сік або яблучний компот на зиму). Для зберігання придатні тільки здорові плоди. Ті, які заражені черв’яками, гнилі або мають пошкоджену шкірку, швидко загнивають і можуть заразити інші фрукти. Найшвидше серед них поширюються хвороби зберігання, пише видання Deccoria.

Зазвичай фахівці зберігають яблука у спеціальних холодильних камерах. У будинках таких місць немає, тому яблука після збору найчастіше переносять у підвал, гараж або комору. Однак не всі усвідомлюють, що фруктам потрібно створити відповідні умови. Розташовуючи яблука після збору, найкраще внизу розміщувати ті, яким ще потрібно трохи дозріти, а зверху ті, які вже готові або будуть готові до вживання. Так яблука збережуться довше.

Яблука необхідно зберігати цілими. Якщо їх розрізати, вони швидше потемніють і згниють. Найкраще було б зберігати кожне окремо — хоча б відокремивши чистим папером. Вони не люблять компанії інших фруктів і, перш за все, тісноти. Наступні шари в ящику варто відокремити, наприклад, соломою або картоном.

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Зазвичай ми зберігаємо яблука у підвалі. Однак потрібно пам'ятати, що місце має бути вологим і добре провітрюваним. Якщо всередині занадто сухо, це може спричинити висихання плодів. Вологість повинна досягати 90%. Якщо ми боїмося, що всередині недостатньо волого, ми можемо час від часу лити воду на підлогу. Це повинно забезпечити плодам належні умови зберігання.

Також важливий потік повітря. Дозріваючі яблука виділяють етилен, який буде видалятися з приміщення при правильній вентиляції. Етилен стимулює процеси дозрівання і старіння плодів. Фрукти, що зберігаються, швидко дозрівають і втрачають свіжість, якщо підвал не провітрюється. Варто знати, що яблука належать до фруктів, які найбільш інтенсивно виділяють етилен. Вентиляція також важлива, тому що у сирому підвалі без припливу повітря яблука дуже швидко згниють. Оптимальною буде температура від 0 до 4 градусів за Цельсієм. Важливо, щоб вона не опускалася нижче 0 градусів, оскільки плоди можуть замерзнути. Але при вищій температурі термін зберігання яблук буде меншим.

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Найкраще зберігати їх у спеціально призначених дерев’яних чи пластикових ящиках. Вони є як низькі, так і більш просторі, і навіть ящики з численними виїмками для окремих яблук. Оптимальний варіант — ящики місткістю близько 15 кілограмів. Перед тим, як укласти яблука в ящик, його дно потрібно вистелити подвійним шаром газет або паперу. Однак ніколи не використовуйте ті, що містять кольорове чорнило. Вони можуть містити шкідливі хімічні речовини, які не повинні контактувати з харчовими продуктами. Ви також можете накрити яблука газетами і навіть розділити ними наступні шари. Ця дія додатково гальмує процес дозрівання плодів.

Раніше «ФАКТИ» пояснювали, коли потрібно обрізати яблуні у саду і як це правильно зробити.

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