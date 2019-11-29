У ребенка, который заболел ветряной оспой, может пострадать головной мозг, — врач

Здоровье и медицина

Сначала — корь, потом — дифтерия. А на пороге очередная опасность — грипп. Предстоящая эпидемия, по прогнозам вирусологов, «познакомит» нас с новыми вирусами. Один из них — А/Брисбен — потомок печально известного свиного гриппа, особенно опасен для маленьких детей. Детский иммунолог, инфекционист доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Федор Лапий советует прививать не только тех детей, которые ходят в детский сад или школу, но и «домашних». Малыши, например, будут посещать детские праздники — новогодние, рождественские, где высока вероятность заразиться гриппом.

«Привить детей от гриппа желательно до начала эпидемии»

— Считаю, что защитить от гриппа нужно не только ребенка, но и родителей, бабушек и дедушек, других родственников, которые с ним общаются, — рассказывает Федор Иванович. — Тогда защита от инфекции будет максимально эффективной и никто из домашних не принесет опасный вирус домой. Прививать детей от гриппа желательно до начала эпидемии, чтобы успел выработаться надежный иммунитет. Ведь никто не гарантирует, что в разгар заболеваемости привитый сегодня ребенок завтра не встретится с больным человеком.

— Есть вакцины, специально предназначенные для маленьких детей?

— Производители вакцин всегда дают рекомендации, как и в какой дозе нужно вводить вакцину детям в зависимости от возраста. Предварительно проводят исследования, чтобы определить оптимальную дозировку препарата. Это все указано в инструкции. Некоторые производители рекомендуют прививать младенцев, начиная с шести месяцев.

Если привиться от гриппа до эпидемии, успеет выработаться надежный иммунитет

— Но привитые дети иногда тоже могут заболеть. Почему?

— Во-первых, вирус может мутировать даже на протяжении одного эпидемического сезона. Во-вторых, под эффективностью вакцинации люди подразумевают стопроцентную защиту от инфекции. А врачи оценивают эту эффективность немного по-другому — в сравнении с теми, кто не прививался. Кроме того, важно, что снижается госпитализация тяжелых больных, уменьшается количество летальных исходов. Также меньше людей страдают от инфарктов или инсультов, риск появления которых особенно высок в первые три дня заболевания гриппом.

«Вакцину от ротавирусной инфекции, опасной обезвоживанием, вводят младенцам до полугода»

— Многие сознательные родители задумываются о том, чтобы защитить ребенка и от необязательных инфекций. Не будет ли это для иммунитета излишним напряжением?

— Нет. Иммунная система ребенка может справиться с нагрузкой, полученной от нескольких прививок, сделанных одновременно. Кроме того, я не называл бы эти прививки необязательными: инфекции, от которых они защищают, могут протекать тяжело, угрожать жизни. Когда родители приходят на прием и спрашивают, от каких прививок могут отказаться, я отвечаю так: «Вы пробовали подойти к полицейскому и спросить у него, какие правила дорожного движения не являются обязательными? Они все написаны кровью».

— Какие дополнительные прививки желательно сделать?

— Важно защитить малышей от ротавирусной инфекции. Прививка делается младенцам до шестимесячного возраста. Как правило, ротавирус поражает детей до пяти лет. У каждого малыша болезнь протекает по-разному: от легкой формы до очень тяжелой, даже с летальным исходом. Дети теряют много жидкости из-за рвоты и диареи, что может привести к смерти. Смертельные случаи есть и в Украине.

Еще одна грозная инфекция — пневмококковая. Прививка против нее обязательна во многих странах, а Украина — одно из немногих исключений. Пневмококк часто вызывает отит. И хотя это неприятное заболевание, но не настолько смертельное, как менингит или пневмококковая пневмония, либо пневмококковый сепсис. Мы не можем предупредить заражение всеми разновидностями пневмококков. Но нам по силам защитить ребенка от тех бактерий, которые вызывают больше 90 процентов тяжелых пневмококковых инфекций.

— А так ли необходима прививка от ветряной оспы?

— Несомненно. Ветрянка считается банальной инфекцией. Но если ребенок заболеет, например, во время отдыха на море, отпуск будет испорчен у всей семьи. А мальчик или девочка с ветрянкой, которые захотели пойти на новогодний праздник, представляют опасность для многих детей и взрослых, но в первую очередь — для беременных женщин, не болевших в детстве.

А главное то, что иногда ветрянка может протекать крайне тяжело. Бывает, ребенок, расчесывая высыпания, заносит в ранку инфекцию (например, поковырявшись пальцем в носу). Из-за воспаления может развиться нагноение подкожной клетчатки — флегмона. Опасен при ветрянке и так называемый некротизирующий фасциит (воспаление межмышечных фасций), который протекает как гангрена. Если процесс затронет, например, руку или ногу, то больному грозит ампутация конечности. Угрожающее жизни заболевание и ветряночный энцефалит, при котором вирус ветрянки поражает головной мозг.

— Нужно ли прививать девочек от папилломавируса человека?

— Желательно сделать прививку девочкам старше девяти лет. Моя младшая дочь уже вакцинирована первой дозой. Конечно, эта вакцина не перекрывает все разновидности вируса папилломы человека. Но и ремень безопасности не предусматривает все возможные неприятные ситуации в дороге. А мы им пользуемся, и когда надо, он сработает, пусть и не на все сто процентов.

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