На арені Gold Coast Convention Centre у Бродбичі (Австралія) відбувся вечір професіонального боксу, у головному бою якого тимчасовий чемпіон WBO у першій середній вазі (до 69,9 кг) австралієць Тім Цзю (23 перемоги, 17 з них — нокаутом) бився з претендентом. з Мексики Карлосом Окампо (34 перемоги, 22 з них — нокаутом, 3 поразки).

Син легенди боксу Костянтина Цзю активно розпочав поєдинок і вже у стартовій трихвилинці «двієчкою» відправив опонента на підлогу рингу. Мексиканець підвівся, але незабаром прогавив потужний лівий бічний і опинився в нокауті. Для захисту титулу 28-річному Цзю-молодшому вистачило 77 секунд.

«США — країна, яку хочу підкорити. У мене є тимчасовий пояс, але я хочу всі чотири титули, — заявив після бою Тім Цзю. — Джермелл Чарло — ім'я номер один у списку. Чарло, давай потанцюємо! Сьогоднішньому опоненту пошана, але я на іншому рівні, я Тім Цзю. Дякую всім, хто мене підтримує. Купуйте квитки на бій з Чарло».

Нагадаємо, що американець Джермелл Чарло не виходив на ринг з травня 2022 року, коли у реванші достроково переміг аргентинця Брайана Кастаньо та об'єднав усі пояси дивізіону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій легенди боксу Флойда Мейвезера завершився масовою бійкою.

Фото Twitter WBO

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