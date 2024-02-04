«З путіним це наразі неможливо»: німецька політикиня про ядерну зброю в Європі

Кожен повинен «готуватися до війни». Шведський уряд нещодавно закликав своє населення робити саме так. Скандинавська країна відновила обов'язкову військову службу і незабаром очікує на вступ до НАТО. Фінляндія приєдналася до оборонного альянсу минулого року. Німецька політикиня з питань безпеки від «Зелених» у Бундестазі Мерле Спеллерберг заявила в інтерв'ю t-online, що Німеччина також має серйозно підготуватися до нападу рф.

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«Звичайно, може бути класична військова атака, як та, що була проти України. Але можливі і гібридні атаки, які вже відбуваються, — вважає Мерле Спеллерберг. — Танки й боєприпаси марні. Це починається з кібератак і дезінформації, продовжується атаками на трубопроводи й спробами посилення тиску з боку путіна, який навмисно переправляє біженців до кордонів країни, як це було нещодавно через білорусь до Польщі.

Ще після окупації путіним Криму у 2014 році Швеція переосмислила концепцію безпеки країни, де йдеться про «тотальну оборону». Міністерство оборони відповідає не лише за військові питання, а й за цивільну оборону. росія також значною мірою покладається на дезінформацію для дестабілізації демократій. Але ми також повинні бути обережними, щоб не повторювати помилок минулого, і знову готуватися лише до однієї небезпеки, яка вже не за горами — до путіна".

На думку Спеллерберг, розширення в Європі ядерної зброї не повинно бути:

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«Це призвело б до небезпечної гонки ядерних озброєнь. Тому що дуже швидко почалися б дебати про те, наскільки достатнім є нинішній арсенал ядерної зброї Франції чи Великобританії. Німеччина та багато інших країн також є членами Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це означає, що всі держави, які ще не мають ядерної зброї та підписали договір, не мають права її отримати. Так має залишатися і надалі. У довгостроковій перспективі нам також потрібно працювати над відновленням функціонуючої архітектури контролю над озброєннями. З путіним це наразі неможливо, але це має залишатися метою. А в короткостроковій перспективі НАТО може запропонувати набагато більше для стримування, ніж ядерна зброя».

Разом з тим, попри реальну загрозу з боку росії, експерти визнають, що Альянс не готовий до прямої війни з рф. Щоб посилити оборону, США прийняли рішення повернути ядерну зброю у Великобританію.

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