Листопад пригнічує: дізнайтеся, як підняти собі настрій

Дні стають все коротшими і коротшими. Коли ми повертаємося з роботи чи навчання, вже темно. Надворі холодно і похмуро. Ми проводимо більше часу в приміщенні. Нам не вистачає сонця. Восени рівень серотоніну в мозку часто падає, через що ми відчуваємо себе млявими, сонливими та апатичними. Як це змінити? Замість того, щоб рахувати місяці, коли ми знову почнемо грітися на сонці, перевірте, що ви можете зробити, щоб ефективно підвищити свій настрій восени, пише Twoje zdrowie. Нагадаємо, що розкрито секрет довгого та здорового життя — вся справа у відносинах.

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Коли ви фізично активні, виробляються ендорфіни, так звані гормони щастя. Не обов'язково записуватись у спортзал чи на фітнес-курс — достатньо щоденних коротких прогулянок. Їжте багато фруктів, овочів і риби, які також є джерелом вітаміну D, необхідного нашому організму, коли сонця не вистачає. Не забувайте про ситний сніданок, який дасть вам енергію для подальших дій.

Проводьте більше часу за читанням книги або прослуховуванням улюбленої музики. Сходіть з друзями в кіно, театр або на шопінг. Побалуйте себе домашнім спа-салоном.

Висипайтеся. Недосипання може призвести до погіршення настрою та концентрації уваги.

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Оберіть колір. Ви можете зробити це з вашим гардеробом або оздобленням інтер'єру. Такі кольори, як червоний, жовтий і помаранчевий, підбадьорять вас найбільше.

Уникайте самотності. Не відмовляйтеся від запрошень на соціальні заходи. Коли виникають погані думки, багато говоріть і жартуйте з друзями.

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Взагалі осіння меланхолія — це не так вже й погано. Вона дозволяє нам зупинитися і сповільнитися. Такий стан робить нас більш креативними. Кажуть, що саме тоді пишуться найкрасивіші вірші чи музичні твори.

Нагадаємо про розмову з психологом Світланою Чуніхіною, як продовжувати жити, коли весь світ злетів з котушок.

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