«Напружений. Нетерплячий. Розчарований»: яким бачать та що говорять про Зеленського в його оточенні та європейські партнери

Reuters поговорило з українськими та іноземними чиновниками, які працювали із Зеленським, а також з кількома його друзями та колегами з минулого, щоби дізнатися, як змінився Володимир Зеленський та як йому бути президентом під час війни.

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«Напружений. Нетерплячий. Позбавлений сну. Пориньте в безжальний світ Володимира Зеленського, президента України під час війни», — пише Reuters.

46-річний чоловік сказав, що його метою, коли він став президентом, була допомога Україні стати сучасною демократією, проте цю місію було зруйновано повномасштабним вторгненням росії у 2022 році.

«Все, що я хотів п'ять років тому, — це дуже ліберальна держава з ліберальною економікою», — сказав Зеленський в інтерв’ю Reuters в травні на п’яту річницю своєї інавгурації.

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Натомість цього тижня він висловив бажання вбити президента росії володимира путіна, коли виказував гнів і страждання через авіаудар по найбільшій дитячій лікарні України «Охматдит».

Загартований війною Зеленський, який закликав західних лідерів до дій на саміті НАТО у Вашингтоні останніми днями, — вже не виглядає політичним новачком, який став президентом, пише Reuters.

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В інтерв’ю Reuters Зеленський значною мірою ухилився від запитань про себе, натомість зосередився на своєму глибокому розчаруванні деякими союзниками України під час війни та повернувся до свого основного меседжу: «Захід повинен зробити більше, щоб допомогти».

Reuters пише, що журналістам вдалося поспілкуватися з вісьмома чинними та колишніми українськими та іноземними посадовцями, які працювали з Зеленським, а також кількома друзями та колегами з його минулого.

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Вони малюють портрет лідера, який став більш жорстким і рішучим, менш терпимим до помилок і навіть схильним до параної, оскільки він справляється з цілодобовим стресом і втомою.

«Це безсонний режим», — сказав колишній міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що президент часто був у роз’їздах Україною і мав «сумку» зі змінним одягом і зубною щіткою, оскільки часто навіть не знав, де він буде ночувати.

«Постійний недосип — це повсякденне життя президента. Ці консультації вночі й звернення до парламентів, сенатів… незалежно від часу, — сказав Резніков. — Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, сім днів на тиждень — це нескінченний марафон».

Звідти у нього мало толерантності до погано підготовлених.

«Зеленський може наказати посадовцям і радникам вийти з кімнати, якщо він відчуває, що вони не повністю готові», — цитує Reuters члена президентської команди, який розповів, як розчарований президент звільнив на початку цього року своїх помічників під час наради щодо планування інформаційної кампанії навколо мобілізації.

«Якщо він побачить, що люди не підготовлені або суперечать один одному, він скаже: «Забирайтеся звідси. У мене немає на це часу», — сказав член команди, який був присутній на зустрічі, але побажав залишитися анонімним.

Багато опитаних говорили, що були вражені психічною стійкістю Зеленського та його здатністю впоратися зі своєю роллю президента України, Верховного головнокомандувача та «моста» зі світом.

«Його пам’ять — це величезна сила. Він тримає в голові великий обсяг інформації, він дуже швидко вловлює деталі і нюанси, — сказав Резніков. — Цей дар прискорив його швидке опановування англійською мовою — я за цим спостерігав».

Колишній міністр оборони Резніков, якого Зеленський відправив у відставку у вересні 2023 року після корупційних скандалів у його міністерстві, з якими той заперечував будь-який зв’язок, відкинув будь-які припущення про те, що колишній телевізійний комік із мізерним геополітичним досвідом не може протистояти могутності росії володимира путіна, яка чисельно значно переважає Україну.

«Я б застосував цитату Марка Твена до президента Зеленського, — додав він. — Справа не в розмірі собаки в бійці, а в розмірі бійки у собаки».

Водночас, пише Reuters, Зеленський стає все більш «параноїком» щодо підозри спроб росії вбити його та дестабілізувати керівництво України, за словами високопоставленого європейського чиновника, який проводив переговори з українським лідером.

«І це правильно», — додав чиновник.

Серйозні заклики Зеленського до саміту НАТО цього тижня представляють різкий контраст нешанобливим комедійним скетчам, які викликали сміх авдиторії в минулі роки.

«Звичайно, він змінився за останні п’ять років, — каже Андрій Шайкан, який навчався разом із Зеленським у Криворізькому економічному інституті з 1995 по 2000 рік. — Він став старшим, як людина, на яку лягає неймовірне навантаження. Він спить кілька годин на ніч. Цей величезний тиск — його видно».

Агентство нагадує, що Зеленський виріс у 1990-х роках у Кривому Розі, сталеливарному місті в центральній Україні, яке після розпаду Радянського Союзу було поглинене економічною кризою та розгулом злочинності.

«Він знайшов свою нішу у сфері розваг, створивши хітову комедійну команду, яку назвав „Квартал 95“ на честь рідного району, яка виграла російське телевізійне шоу талантів КВН, популярне на пострадянському просторі», — йдеться в матеріалі Reuters.

Там нагадали, що у 2015 році Зеленський знявся в новому телевізійному ситкомі «Слуга народу», зігравши чесного шкільного вчителя, який став президентом України.

«Ця роль зачепила українців, яким набридло пострадянське хабарництво, і допомогла йому катапультуватися в офіс президента в переконливому голосуванні», — пише Reuters.

Автор «Кварталу 95» Артем Гагарін зізнається, що був збентежений, коли його колишній керівник вирішив балотуватися: «Він був топкоміком України, по суті, топшоубізнесменом. Навіщо йому це було?»

П’ять років потому він говорить, що вдячний Зеленському за обраний шлях, оскільки він довів, що є природженим лідером.

«Інакше де б ми зараз були?» — запитав Гагарін.

У матеріалі також йдеться, що головні політичні суперники Зеленського були відсторонені від прийняття ключових рішень, таких як військова стратегія, управління та міжнародні відносини протягом усієї війни, і багато пересічних українців висловлювали занепокоєння через концентрацію влади в руках його команди.

«Люди зараз сприймають його не так, як раніше, як антиістеблішментського політика, колишнього гумориста, — сказав виконавчий директор київського КМІСу Антон Грушецький. — Вони бачать у ньому полководця, і всі жарти з минулого люди залишають у минулому».

Схвалення Зеленського в суспільстві стабілізувалося на рівні близько 60%, що є «високим показником, враховуючи загальну складну ситуацію» війни, який немає кінця, додав Грушецький.

Конгресмен, керівник Комітету закордонних справ Палати представників від Республіканської партії Майкл Маккол, який активно підтримує Україну і кілька разів зустрічався із Зеленським в Києві та у Вашингтоні, сказав Reuters, що він став надихаючим лідером воєнного часу.

«Цей процес почався, коли він відмовився від евакуації на початку війни, коли російські війська наступали на Київ», — сказав Маккол.

За його словами, «Зеленський завжди серйозний, доходить до суті. Я пам’ятаю зустріч з ним і його генералами. Вони дали мені список зброї, якої потребували».

Попри таких прихильників, як МакКол і президент США Джо Байден, Зеленський намагається утримати й світову увагу до становища України після початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні минулого року.

Його наполегливі заклики до збільшення допомоги Заходу часто просякнуті моральним обуренням через те, що Україна платить кров’ю, щоб захистити демократичний світ від росії.

«Він 15 разів повторює те, що йому потрібно, що нам потрібно зробити більше або зіткнутися з наслідками, і він не відпускає цього», — сказав високопоставлений європейський чиновник.

Український лідер дедалі більше розчаровується в західних країнах, за словами іншого європейського чиновника, який сказав, що йому було б доцільно «діяти обережно», щоб не відштовхнути вкрай необхідних союзників.

«На зустрічах і під час телефонних розмов з іноземними офіційними особами Зеленський доводить те саме повідомлення, невпинно відстоюючи свою справу», — повідомили Reuters двоє європейських чиновників.

Нещодавно у тонкому, але помітному зміщенні акцентів після саміту в Швейцарії, який проводився для отримання міжнародної підтримки та ізоляції росії, він підкреслив нагальну потребу в справедливому розв’язанні війни та говорив про другий саміт цього року, який міг би включати й представників з москви.

«Ми не хочемо затягувати цю війну і повинні якомога швидше досягти справедливого миру», — сказав він у Києві після переговорів із президентом Словенії 28 червня.

Намагаючись посилити тиск на НАТО на шляху до Вільнюського саміту минулого року, Зеленський накинувся на військовий альянс, заявивши, що це «абсурд», що він не надав Києву чіткий план приєднання.

Цього тижня у Вашингтоні, коли ця мета все ще залишається недосяжною, українське керівництво було менш агресивним, а керівник його Офісу сказав, що він задоволений результатом.

Сам Зеленський ухилився від запитань про те, як він діяв як лідер України за виняткових обставин.

«Я не можу оцінювати свою діяльність, я вважаю, що це не дуже етично, — сказав він в інтерв’ю Reuters у своєму офісі в центрі Києва з нагоди п’ятиріччя при владі. — Я пишаюся тим, що я президент України — це моє ставлення до всіх цих п’яти років».

Раніше голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України в Сполучених Штатах Америки у 2015−2019 роках Валерій Чалий назвав три сценарії розвитку війни росії проти України.

Фото: president.gov.ua

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