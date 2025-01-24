Країна ще не встигла отямитися від скандалу з протитанковими мінами часів Другої світової війни, на які Агенція оборонних закупівель планує виділити більше 200 мільйонів євро. Як зміг дослідити військовий оглядач Сергій Згурець, контракт на міни чомусь було укладено «під ялинку» — 31 грудня.

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Того ж дня, 31 грудня 2024-го року, Агенція підписала рекордний контракт на закупівлю приладів нічного бачення - більше 24 тисяч приладів на загальну суму у 164 мільйони євро. Як виявляється, особливої користі від цих «нічників» не буде — Агенція законтрактувала прилади з «мисливською» оптикою, які можна купити в звичайних військторгах. І в військоторгах ці прилади можна купити… дешевше.

Останній день 2024-го року для очільниці Агенції оборонних закупівель Марини Безрукової був дуже плідним — за один день вона встигла підписати контрактів на більше 25 мільярдів гривень (!). З чим пов’язана така передсвяткова продуктивність легко здогадатися — Міноборони та Генштаб використовують у річному фінансовому та номенклатурному плануванні календарний рік, а отже 31 грудня був останнім днем, щоб закрити потреби та бюджет року. До того ж Марина Безрукова дуже хвилювалась щодо продовження перебування на посаді, намагаючись укласти якнайбільше угод за свою каденцію.

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Предметом контракту став бінокуляр нічного бачення B31U, який виробляється турецькою компанією «3E». На українському роздрібному ринку можна знайти багато оголошень на даний прилад — ціни перебувають в коридорі від 180 до 240 тисяч гривень (від 4200 до 5500 євро за одиницю). А Агенція оборонних закупівель законтрактувала надзвичайно велику оптову партію, ще ж у виробника, по 6700 євро! Це ж при тому, що Агенція не платить ввізні мита та ПДВ, чого не можуть собі гарантувати невеликі роздрібні магазини.

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Фото цінника приладу B31U в одному з українських військторгів

І купити турецький прилад нічного бачення B31U так легко на цивільному ринку, бо вважається цей «нічник» невійськовим (мисливським).

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Згідно технічної довідки, прилад дійсно має заявлений Figure of Merit (FOM) на рівні 1600, що вже є низьким показником для військових, але побачити щось в B31U можна лише при повному місяці або ж при освітленні з зовнішніх джерел (вікон будинків, наприклад). При звичайному зоряному небі або ж в лісі цей прилад майже безпорадний і зможе виявити супротивника лише при дуже щільному наближенню. Електронно-оптичні перетворювачі покоління 2+, використані в B31U, підходять для мисливства, але не для ведення війни з технологічним ворогом.

До того ж, ці електронно-оптичні перетворювачі не мають регулювання яскравості, а прилад в-цілому не відповідає військовому ступеню захисту IP67 — банально не витримує умови експлуатації на полі бою.

Повністю тотожні за характеристиками та начинкою, китайські прилади PVS-31, які скоріш за все були «батьками» турецьких B31U, можна купити оптом взагалі за 3400 доларів.

Викликає багато питань, навіщо українським військовим 24 тисяч низькоякісних приладів нічного бачення, в які солдати не побачать ворога, та ще й з переплатою щонайменше у 1200 євро на приладі (29 мільйонів євро на контракті!). Сподіваюся, ми отримаємо пояснення від Агенції Міноборони.

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