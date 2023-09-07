Суд дав дозвіл на проведення обшуку в найбільшому шахрайському кол-центрі України: про що йдеться

У самому центрі Києва правоохоронці разом з депутатами з ТСК по протидії шахрайству в фінансовій сфері сьогодні закривають найбільший шахрайський «кол-центр» України.

За попередніми даними, на шести поверхах будівлі на вулиці Івана Франка розташувався «арбітражний офіс» і «кол-центр», який належить російській злочинній групі «Хімпром», очолюваній Єгором Буркіним і Євгеном Фрідманом.

Завданням «арбітражного офісу» є збір і формування баз персональних даних громадян України та ЄС з використанням різних ІТ-інструментів для подальшої передачі їх в роботу шахрайським «кол-центрам» по всій Україні.

Як прокоментували джерела в правоохоронних органах, після припинення роботи даного «арбітражного офісу», група «Хімпром» більше не зможе вести свою діяльність на території України. Без системного оновлення баз даних функціонування «кол-центрів» буде неможливим.

Цікаво, хто з депутатів не злякається і приїде закривати «кол-центр» Буркіна і Фрідмана. Це може стати своєрідним тестом для парламентарів — хто взяв від Буркіна гроші, а хто не взяв. Відомо, що Буркін жорстко розправляється з усіма, хто йде проти «Хімпрому».

Останній раз дісталося Тищенку після закриття «кол-центра» «Хімпрому» на Саксаганського. Тоді в мережу були викинуті записи нібито з голосами Тищенка і його дружини.

Чи приїде сьогодні Тищенко на закриття «кол-центра» Буркіна та Фрідмана? Час покаже!

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