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Гроші

Директор колишнього Турбоатома Віктор Суботін вивів з підприємства 1,4 млрд грн через власний банк, — Черненко

10:04 15 вересня 2023
Віктор Суботін

Віктор Суботін, генеральний директор АТ «Українські енергетичні машини» (раніше Турбоатом) вивів гроші державного підприємства через підконтрольний йому банк і намагається працевлаштувати в наглядову раду держкомпанії колишнього менеджера своєї фінустанови. Про це у Facebook повідомив екснардеп Олександр Черненко.

Йдеться про «АТ Мегабанк», який належить Віктору Суботіну і був визнаний неплатоспроможним у червні 2022 року. «Проблеми (в банку — ред.) виникли не через повномасштабну війну, а задовго до неї. Попри це власник банку Віктор Суботін наполегливо складав на його рахунках гроші Турбоатома… Загалом наскладав 1,4 млрд грн. Ці гроші з величезною долею вірогідності будуть втрачені», — написав Черненко.

Крім того, за його даними, Суботін «протягує» в наглядову раду Укренергомашини Марка Беккера. Він працював з Суботіним в Мегабанку і був першим заступником Ігоря Райніна, коли той очолював Харківську ОДА.

«Вкрасти гроші у державної компанії, а потім працевлаштувати в неї спільника, щоб вкрасти ще більше? Мені складно пригадати схему цинічніше. Навіть недоторканого Коломойського закрили в СІЗО за афери у ПриватБанку. Що або хто заважає зайнятись Суботіним?», — йдеться в дописі.

Черненко нагадав, що Суботін очолив Турбоатом у 2007 році. На цій посаді він «пережив» трьох президентів, вісім урядів, революцію, а зараз «фактично вкрав у воюючої держави 1,4 млрд грн».

«І навіть після цього не збирається у відставку, хоча мав би збиратися в СІЗО», — написав Черненко.

Як повідомляли ЗМІ, 13 вересня 2023 року Фонду гарантування не вдалося реалізувати активи «АТ Мегабанк», а саме права вимоги за 105 кредитними договорами, у забезпечення за якими передано об’єкти житлової та комерційної нерухомості, зокрема кінотеатр та елеватор у Харкові й області. Активи продавали одним лотом за близько 2,2 млрд грн. Торги не відбулися через відсутність учасників.

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