Автора ініціативи «Спіймай баригу» розшукує СБУ, а його акція може бути боротьбою з конкурентами — ЗМІ

Розшукуваний Службою безпеки України за підозрою в створенні організованого злочинного угрупування із виробництва і торгівлі наркотиками через Інтернет підприємець Єгор Левченко (також відомий як Єгор Буркін) міг ініціювати акцію «Спіймай баригу — отримай кеш» задля зачистки конкурентів і залучення нових «клієнтів» та співробітників до власного наркосиндикату через мережу нелегальних кол-центрів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Обозреватель», передають «Українські Новини».

Йдеться про акцію, реклама якої почала з’являтися на білбордах та у ЗМІ з лютого 2023 року. Згідно з даними Єдиного судового реєстру, ініціатор акції Єгор Левченко (Буркін) проходить як підозрюваний у низці кримінальних справ, пов’язаних із наркоторгівлею. ЗМІ пов’язують його з великою мережею розповсюдження синтетичних наркотиків «Хімпром». За різними даними, «меценат» може переховуватися в Мексиці.

За даними видання, Єгор вибудовує собі імідж волонтера, який допомагає Збройним силам України під час повномасштабної агресії Росії, а також криптоінвестора і фахівця з арбітражу трафіку (вид діяльності, який полягає в закупівлі Інтернет-трафіку у одних учасників ринку і продаж його іншим, наприклад, для підвищення відвідуваності сайту, збільшення продажів реклами, товарів тощо).

Видання відзначає, що свою «волонтерську» діяльність Левченко-Буркін просуває через благодійну організацію «Благодійний фонд „Фром Харт Юей“» (From Heart UA). Саме на ім’я цієї організації та Єгора Буркіна надсилав «подяки» за благодійну допомогу один з керівників добровольчого формування «Архангели Михайла» Михайло Майман (Помогайбо).

Приблизно у жовтні 2022 року Майман звинуватив Левченка в тому, що той постачав важкі наркотики на передову, чим нібито виконував завдання спецслужб Росії щодо підриву боєздатності української армії.

Зі свого боку Левченко звинувачував Маймана у зловживанні гуманітарною допомогою. Майман публікував велику схему наркокартелю, в центрі якої перебував Левченко-Буркін. Автори також відзначають, що благодійний фонд може бути зручним механізмом відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, а надання допомоги силовим відомствам — елементом корупції щодо правоохоронців, які супроводжують кримінальні справи фігуранта.

Журналісти припускають, збір інформації про «бариг» та телеграм-канали, де продаються наркотики, «здачу» лабораторій в обмін на гроші можна розцінювати як спробу під «благими намірами» позбутися конкурентів на ринку.

«Як стверджують знайомі з ринком арбітражу трафіку фахівці, заробити на „легальному“ ринку гроші, співставні із заявленими сумами виплат в рамках акції „Спіймай баригу“ неможливо. Відтак навіть якщо Єгор Левченко-Буркін і працює в ІТ-сфері, то, найімовірніше, займається арбітражем саме на „чорні“ сайти із торгівлі наркотиками та іншими нелегальними видами діяльності. Таким „арбітражем“ займається зазвичай не одна людина, а цілий штат», — йдеться в матеріалі.

Автори відзначають, що такі команди називають «кол-центрами» (вони можуть приймати реальні дзвінки, відповідати за підтримку клієнтів та «співробітників» синдикату (закладників, логістів, лабораторії), а також просувати «послуги» в легальному Інтернеті і в даркнеті).

«Учасники ІТ-ринку стверджують, що мережа кол-центрів, пов’язаних із Левченком, зараз тільки розширюється. Зокрема, йдеться про збільшення присутності в регіонах, де компанії, пов’язані з наркосиндикатом, поглинають конкурентів. Майже не щодня Левченко відкриває такі злочинні кол-центри. Львів, Харків, Дніпро, Київ, Одеса — тільки в одному місті мільйоннику кількість таких структур сягає десятки. Не гребують злочинці і районними центрам, втім їх присутність там менше. Мета одна — збільшувати обсяги продажів специфічного продукту і наростити базу потенційних клієнтів та співробітників», — пишуть автори статті.

За інформацією з джерел видання у правоохоронних органах, Левченко-Буркін також виділив один з таких центрів для роботи в Польщі, де його «цільовою аудиторією» станують українські біженці і заробітчани.

«При цьому їх мають не лише залучати в якості потенційних клієнтів, але й рекрутувати на посади менеджерів, логістів, кур’єрів, закладників, варщиків тощо. Тобто, ймовірно, йдеться про організацію не лише мережі розповсюдження, але й безпосередньо виробничих „потужностей“ на території сусідньої держави», — додають автори.



Раніше «ФАКТИ» писали про нардепа Миколу Тищенка, який почав «боротьбу» з call-центрами. На думку експерта, ця боротьба для заробітку та нових можливостей для Тищенка.

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