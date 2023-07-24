Через націоналізацію «Сенс Банку» Україна може втратити до 5 млрд грн від грального бізнесу: ЗМІ назвали причину

Націоналізація «Сенс Банку» (колишній «Альфа-банк»), що повністю перейшов у власність держави, вплине на ситуацію з легалізацією платежів від грального бізнесу. Як повідомляє «Інформатор» із посиланням на джерело у фінансових колах, бюджет України може втратити кілька мільярдів гривень податкових відрахувань, а у гемблінг-установ вибір звужується до двох варіантів.

Оборот коштів у гральному бізнесі обчислюється десятками мільярдів гривень, і лише з офіційних оборотів казино до бюджету щорічно «долітало» до 5 млрд грн.

При цьому подібні транзакції є високоризиковими, а їх процесинг дозволений обмеженій кількості банків і вимагає купи спеціальних дозволів, як з боку НБУ, так і з боку Mastercard/Visa. Так, в Україні для цього було авторизовано лише три банківські установи: державний «Укргазбанк», а також дві комерційні — банк «Сенс» та «Конкорд Банк».

Державний «Укргазбанк» лише формально міг здійснювати транзакції, пов'язані з гральним бізнесом, але фактично цим не займався. Це пояснюється тим, що гральний бізнес з низки причин не хоче «ганяти» свої гроші через держустанову.

«Що ж станеться тепер? Сценарій, коли у тепер уже держбанку гемблінг-установам стане дискомфортно, більш ніж імовірний (див. кейс „Укргазбанку“)», — пише видання.

Як наслідок, казино матимуть рівно два варіанти дій.

Перший — це перейти в працюючий «Конкорд Банк» — відносно невелику установу, яка на сьогодні проходить перевірку НБУ. При цьому грошові потоки та податки буде видно та є певна ймовірність збереження наповнення бюджету.

Другий — повністю перейти у тінь, використовуючи для поповнення традиційні «каламутні» канали, а саме р2р, крипту та міскодинг, а також обробку платежів у зарубіжних, а-ля «нігерійських» банках.

«У цьому (другому. — Ред.) випадку розраховувати на те, що гемблінг-контори горітимуть бажанням показувати свої доходи та сплачувати податки, не доводиться. Швидше за все, додаткові витрати на незручності введення/виведення грошей будуть компенсовані „оптимізацією“ податків та відрахувань до бюджету, а Україна недорахується кількох таких потрібних, у тому числі й на війну, мільярдів гривень», — пише «Інформатор» про другий сценарій.

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