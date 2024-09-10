Заступник начальника голови Державної міграційної служби (ДМС) м. Києва та Київської області Дмитро Петров уникнув люстрації, живе не згідно з офіційними доходами, а нині хоче повернутися в прокуратуру.

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Про це повідомляє аналітик громадської організації «Інститут моніторингу інфраструктури» Валерій Щербина на сайті ДС.

«У 2019 році він був змушений звільнитися з органів прокуратури під час проходження атестації. У 2022 році він пішов на посаду заступника голови Державної міграційної служби міста Києва та Київської області. Наразі достовірно відомо, що восени цього року він знову повертається в органи прокуратури», — зазначає Валерій Щербина.

Згідно з декларацією, пише аналітик, теперішній заступник голови ДМС в м. Києві та Київській області має у власності два будинки під Києвом.

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«За всі роки „успішної“ чиновницької служби Дмитро Петров два будинки на 150 та 220 квадратних метрів добудував та проживає там. На фото ми можемо побачити ландшафтний дизайн ділянки, автомобілі, басейн та господарські приміщення, власну сонячну електростанцію, яка коштує близько 200 тисяч доларів. За оцінками експертів нерухомості, ділянка з будинками оцінюється у півтора мільйона доларів», — зазначив Щербина.

За словами Валерія Щербини, більша частина майна записана на його дружину, а сама дружина у 2022 році отримувала соціальну допомогу від держави в розмірі 6 500 гривень.

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«Для прикладу, дружина Петрова володіє одразу 55 земельними ділянками в Київській, Черкаській та Закарпатській областях. Разом з тим на дружину оформлено два нежитлових приміщення в Києві, автомобіль VOLVO XC 90. Враховуючи офіційний дохід дружини, сміливо можна припустити, що з доходів від підприємницької діяльності вона не могла придбати таку вражаючу кількість земельних ділянок та нерухомості для чоловіка», — пише аналітик.

Як зазначає аналітик, перебуваючи на вказаних посадах, Дмитро Петров отримав можливість набувати активи, вартість яких суттєво перевищує його законні доходи.

«Ще під час роботи в прокуратурі Петров записав на свою бабусю-пенсіонерку велику частину нерухомості, зокрема 24 земельні ділянки різної площі, квартиру у місті Вишневе. Проте наразі на бабусі залишилися записаними дві земельні ділянки. На його матір оформлено 8 земельних ділянок, 6 квартир в Києві та поблизу столиці, та ще низка об’єктів нерухомості, які розкидані по всій території України», — пише він.

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Очевидно, що Дмитро Петров живе не на офіційні доходи від чиновницької діяльності, додає аналітик.

«За 2023 рік він задекларував понад 650 тисяч гривень, близько 50 тисяч гривень доходу на місяць. Дохід дружини навіть і близько не може пояснити набуття великої кількості нерухомого та рухомого майна», — підсумовує Валерій Щербина.

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