Претендент на посаду генпрокурора Бояренко засудив напад на Трампа

Прокурор Офісу генпрокурора Артем Бояренко засудив дії зловмисника, який спробував вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа.

«У демократичній державі не повинно бути місця таким проявам недобросовісної політичної конкуренції, як зведення рахунків із опонентом шляхом застосування зброї, причому з явною метою фізичного знищення. Я засуджую дії зловмисника та замовника, які спланували цю ганебну стрілянину у кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа», — так прокоментував Бояренко трагедію в Батлері, штат Пенсільванія 14 липня.

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Нагадаємо, Дональд Трамп виступав перед виборцями у цьому штаті, коли невідомий почав стріляти у натовп. Кандидат у президента був поранений, двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Артем Бояренко — імовірний кандидат на посаду заступника генпрокурора після звільнення Дмитра Вербицького, повідомляє видання новини.

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«Після скандалу з власником маєтків, преміальних авто та криптами Дмитром Вербицьким верхівка Офісу генпрокурора має бути перезавантажена, а її діяльність розпочато „з чистого аркуша“. Ця теза була неодноразово повторена на зустрічах українських дипломатів із союзниками напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє джерело в Офісі Генпрокурора», — йдеться у новині.

Також видання повідомляє, що, на думку наших західних партнерів, Вербицького має зайняти прокурор із максимально чистою репутацією.

«Було прямим текстом сказано, що потрібна максимально відсторонена постать без плям та скелетів. Найімовірнішим є Бояренко. По ньому немає зауважень у партнерів. Молодий, на хорошому рахунку у громадських організацій, без негативу, але дуже добре себе зарекомендував на напрямі протидії нелегальній грі, там результати дуже гідні, і у разі призначення їм прищемлять хвоста ще сильніше», — наголошується на сайті.

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