Favbet, попри війну, продовжує працювати з громадянами рф та виплачувати їм виграші

Українська букмекерська контора Favbet, яка працює також під брендом Favorit, попри війну росії проти України та свою офіційну заяву про припинення роботи з рф, нібито продовжує обслуговувати громадян цих країн, приймати від них ставки та виплачувати їм виграші. Про це у своїй статті «Нічого особистого, лише бізнес: як український букмекер Favbet не сплачує податки та працює з росіянами» повідомляє видання «Дело».

На початку березня 2022 року компанія Favbet офіційно заявила, що більше не працює з росією і пішла з ринку білорусі, де мала також офлайн-точки прийому ставок.

«При реєстрації на сайтах Favbet і Favorit у списку країн, що випадає, сьогодні дійсно немає росії та білорусі. Однак це лише офіційно та формально. Насправді співробітники контор люб'язно підкажуть і допоможуть користувачеві з країни-агресора отримати послуги з прийому ставок з подальшою виплатою їм виграшів», — йдеться у публікації.

Журналісти звернулися в онлайн-підтримку сайту Favbet з питанням, чи можна зареєструватися громадянинові рф, якщо він має ще паспорт іншої країни, наприклад, Ізраїлю і, наприклад, латвійський номер телефону. На це, зазначає видання, замість того, щоб послати росіянина вслід за російським військовим кораблем, оператори Favbet всією командою люб'язно стали допомагати користувачеві з рф.

«Раді вас бачити», «Дякую за очікування», «Було дуже приємно поспілкуватися», — відповідали росіянину співробітники української букмекерської компанії Favbet.

Видання також зазначає, що й до сьогодні ця букмекерська компанія не відрізнялася своєю принциповою проукраїнською позицією. До 24 лютого 2022 року Favbet та Favorit відкрито працювали з громадянами рф, незважаючи на восьмирічну агресію останньої проти України. Більше того, компанія всі ці роки обслуговувала гравців з окупованих міст Донбасу та виплачувала їм виграші, що підтверджується відгуками та зверненнями людей із ОРДЛО в онлайн-підтримку українських букмекерів.

«Незважаючи на агресію рф усі ці роки Favbet не бачив нічого ганебного в тому, щоб дозволяти громадянам цієї країни продовжувати робити ставки в українській букмекерській конторі та виплачувати їм виграші. Всі ці роки російські букмекерські оглядачі активно залучали росіян робити ставки в Favbet та Favorit, називаючи їх чи не одними з найкращих букмекерських контор, на що росіяни охоче відгукувалися. Причому зайти на сайти Favbet та Favorit забороняли російські контролюючі органи, але не українська компанія — через VPN або ТОР можна було спокійно реєструватися та грати. І отримувати виграші», — йдеться у публікації.

Журналісти зазначають, що таким чином заяви Favbet і Favorit про неможливість працювати з росіянами та білорусами під час військової агресії цих країн є лише фіктивним прикриттям безпринципного заробітку. Більш того, як з'ясувалося, при цьому Favbet продовжує ухилятися від сплати податків в український бюджет від своєї букмекерської діяльності — компанія досі, майже через 2 роки після легалізації азартних ігор в Україні, не отримала ліцензію на букмекерську діяльність, за яку вона повинна щорічно сплачувати до бюджету України 108 млн грн.

Засновником Favbet є відомий на гральному ринку Андрій Матюха. За інформацією видання, за кілька днів до початку вторгнення рф в Україну він виїхав із України і сьогодні перебуває у Хорватії.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter